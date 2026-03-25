Evercade potrebbe presto annunciare una nuova console

Blaze Entertainment ha pubblicato una piccola anticipazione su quella che potrebbe essere una nuova console per il retrogaming , annunciando un misterioso progetto chiamato Evercade Nexus . Per ora, però, i dettagli sono ridotti al minimo: abbiamo soltanto il nome e la promessa di dettagli nell'immediato futuro, anche se non viene specificato quanto immediato. In realtà non viene specificato nemmeno se si tratta di un annuncio relativo a dell'hardware o a una qualche piattaforma software.

Niente informazioni

In una mail inviata agli iscritti alla sua newsletter, Blaze si è limitata a dichiarare: "Evercade Nexus sta arrivando. Ma cos'è? Lo scoprirete molto presto", invitando gli utenti a seguire i canali social e YouTube ufficiali per ulteriori aggiornamenti. Un annuncio volutamente criptico che ha subito alimentato speculazioni all'interno della community.

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Attualmente, la famiglia Evercade comprende diversi dispositivi, tra cui EXP-R, VS-R, Alpha e Super Pocket, tutti accomunati dall'utilizzo delle cartucce Evercade, elemento centrale dell'ecosistema. Negli anni, la linea si è evoluta a partire dal primo modello portatile del 2020 fino alle versioni più recenti, aggiornate nel 2024 con le varianti "R".

Proprio per questo, è plausibile che anche Nexus, nel caso sia una console, rimanga compatibile con il catalogo esistente, che va facendosi sempre più ampio. Resta però da capire quale sarà la forma del dispositivo: una nuova console domestica, un portatile o qualcosa di completamente diverso?

Tra le ipotesi più diffuse c'è quella di un aggiornamento tecnico. Sebbene modelli come EXP-R e VS-R siano relativamente recenti, l'hardware su cui si basano non è più di ultima generazione. Nexus potrebbe quindi rappresentare un salto di potenza, permettendo a Evercade di emulare giochi più complessi e ampliare ulteriormente la propria offerta.