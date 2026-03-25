EverQuest Legends sa che i suoi giocatori sono vecchi e non hanno più tempo per EverQuest

Daybreak Games ha appena annunciato EverQuest Legends , un'operazione concettualmente simile a quella dei World of Warcraft Classic o di Old School RuneScape , che mira a riportare sui nostri schermi lo storico MMORPG del 1999 in una forma il più possibile simile all'originale, pur con diverse revisioni per renderlo più digeribile. In particolare, pare essere stato pensato con in testa le esigenze dei giocatori di oggi, partendo dal presupposto che hanno molto meno tempo libero di allora. Si parla dei fan dell'originale, per cui sono passati quasi trent'anni da quell'esperienza.

L'idea di fondo è semplice: molti dei giocatori che scoprirono EverQuest alla fine degli anni '90 oggi hanno più di trent'anni e non possono più dedicare intere giornate al gioco. Non a caso, il produttore esecutivo David Youssefi ha riassunto il progetto in modo chiarissimo, spiegando che EverQuest Legends è "per chi non ha tempo di giocare a EverQuest".

Il nuovo titolo è stato infatti progettato per adattarsi a sessioni più brevi e a uno stile di gioco più flessibile. Come si legge nella presentazione ufficiale, il gioco è stato pensato "fin dall'inizio per attirare i giocatori che preferiscono giocare da soli e/o in modo casual". Pur restando presenti gruppi fino a quattro persone e raid fino a otto giocatori, l'intera esperienza potrà essere affrontata anche in solitaria, "se questo è il tuo stile di gioco".

Uno degli elementi chiave sarà il sistema di progressione dei personaggi: i giocatori potranno combinare due classi già alla creazione e aggiungerne una terza al livello 10, arrivando a circa 560 combinazioni possibili. L'obiettivo è permettere la creazione di personaggi molto potenti e versatili, capaci di affrontare anche i contenuti più impegnativi da soli o con piccoli gruppi di amici.

Lo studio sottolinea inoltre che "la potenza aggiuntiva concessa ai personaggi e i vantaggi di un'esperienza modernizzata" permetteranno ai veterani degli MMO di procedere "al proprio ritmo e di costruire le proprie avventure, da soli o insieme ad altri". In altre parole, anche un giocatore solitario potrà creare un eroe abbastanza forte da affrontare le sfide più difficili e ottenere l'equipaggiamento più raro del gioco.

L'uscita di EverQuest Legends è prevista per luglio 2026, mentre la beta chiusa dovrebbe partire già il mese prossimo.