Il controller DualSense di Marathon è su Amazon al minimo storico: risparmia 15 €

Se hai apprezzato Marathon o cerchi semplicemente un controller in edizione limitata , il DualSense è su Amazon a 69,99 € invece di 84,99 €, permettendoti di risparmiare il 18%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un controller in edizione limitata

Come anticipato, si tratta del controller dedicato a Marathon, gioco sparatutto uscito di recente. Il prodotto si presenta in una colorazione bianca, con alcuni dettagli gialli e una serie di disegni che potete vedere di seguito.

DualSense di Marathon

I prodotti offrono come sempre le principali caratteristiche e funzionalità per offrirti un'esperienza altamente convincente e immersiva. Troviamo infatti grilletti adattivi, feedback aptico e sensori di movimento integrati per gameplay ancora più coinvolgenti e stimolanti. Le varie funzionalità disponibili renderanno l'esperienza di gioco ancora più convincente, soprattutto con i titoli pensati proprio per sfruttarne al massimo le potenzialità.

Tuttavia, nonostante lo sconto, il prezzo è ancora molto alto e potrebbe non convincere chi ha esigenze specifiche di budget. Se però sei un appassionato del gioco, ti suggeriamo di approfittarne prima che non sia più disponibile.