iOS 26.4 è ufficialmente disponibile: nuove emoji, widget, Playlist Playground e altre novità

iOS 26.4 è ora ufficialmente disponibile per tutti, a una settimana dalla Release Candidate. Anche questa volta non ci sono tracce della nuova Siri, quindi sarà necessario attendere ancora (un debutto con iOS 27 resta comunque l'ipotesi più probabile). Le novità sono praticamente le stesse che abbiamo riepilogato in precedenza, ma sono presenti anche ulteriori aggiunte. Vediamo quindi tutti i dettagli.
Le novità di iOS 26.4
Prima di tutto, Apple Music include una funzione chiamata Playlist Playground, che consente di creare playlist personalizzate attraverso un prompt testuale. Inoltre, Apple Podcast introduce alcune novità, tra cui l'utilizzo HLS e la possibilità di scaricare i video per guardarli offline.
Gli abbonati a Creator Studio possono accedere a Freeform Creator Studio e sfruttare nuove funzionalità IA per la creazione di immagini.
L'app Messaggi presenta nuove animazioni, mentre in App Store, Apple Music e altre app con impostazioni utente è presente un nuovo hub Apple Account unificato.
Apple ha anche introdotto nuove emoji che potete vedere qui sotto.
Non è tutto, perché la schermata Home accoglie un nuovo widget chiamato Musica Ambientale, perfetto per rilassarsi e ascoltare musica pensata per il benessere.
Ulteriori funzioni e cambiamenti
Adesso è presente un'opzione chiamata "Riduci effetti luminosi": si tratta della funzione che riduce al minimo il lampeggiamento durante l'interazione con elementi sullo schermo, ed è stata semplicemente rinominata.
La funzione Protezione Dispositivo Rubato è ora attiva di default e richiede l'autenticazione tramite Face ID o Touch ID per accedere all'app Password (e altre).
Un piccolo cambiamento riguarda anche la sezione Condivisione in famiglia: adesso gli adulti di un gruppo possono utilizzare metodi di pagamento distinti, invece di dover condividere un unico metodo di pagamento con tutti i membri.
Inoltre, durante la riproduzione dei contenuti multimediali, è ora possibile accedere alle impostazioni dei sottotitoli direttamente dall'icona delle didascalie.
L'app Promemoria presenta la sezione "Urgente": questi promemoria sono accompagnati da un allarme che vi permetterà di ricevere un avviso quando è prevista la scadenza.
Nella sezione iCloud dell'app Impostazioni, invece, è presente l'opzione "iCloud.com", che sostituisce il pulsante "Accedi ai dati di iCloud sul Web".
Nelle impostazioni della fotocamera è presente un'opzione chiamata "Zoom audio", che si concentra sul soggetto quando si utilizza lo zoom durante la registrazione.
Inoltre, per la prima volta è possibile accedere a servizi come Claude, Gemini e ChatGPT tramite CarPlay, ma vi aggiorneremo sull'effettiva disponibilità in Italia.
Infine, Apple ha aggiunto l'opzione "Imposta limite di carica" all'app Scorciatoie. In questo modo potrete impostare un limite di carica per preservare la batteria del vostro iPhone.
Attenzione: potrebbero esserci ulteriori aggiunte, quindi l'articolo è in aggiornamento.