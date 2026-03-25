iOS 26.4 è ufficialmente disponibile: nuove emoji, widget, Playlist Playground e altre novità

iOS 26.4 è ora ufficialmente disponibile per tutti, a una settimana dalla Release Candidate. Anche questa volta non ci sono tracce della nuova Siri, quindi sarà necessario attendere ancora (un debutto con iOS 27 resta comunque l'ipotesi più probabile). Le novità sono praticamente le stesse che abbiamo riepilogato in precedenza, ma sono presenti anche ulteriori aggiunte. Vediamo quindi tutti i dettagli.