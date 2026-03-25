La modalità potenziamento modalità portatile di Nintendo Switch 2 riceve le lodi da Digital Foundry

Per chi non lo sapesse, si tratta di una funzione introdotta con l'ultimo aggiornamento di sistema, la versione 22.0.0 , che permette ai titoli della precedente generazione di utilizzare il profilo grafico della modalità TV anche in portabilità su Switch 2. Il risultato è un incremento della qualità visiva e/o delle prestazioni : risoluzioni più alte, framerate più stabile e un livello di dettaglio superiore. L'unico compromesso è un consumo di batteria maggiore.

Digital Foundry ha pubblicato un'analisi del "potenziamento modalità portatile" di Nintendo Switch 2 , che a detta dei tech enthusiast si tratta di una novità di spessore e in grado di cambiare l'esperienza in maniera sostanziale per chi possiede una vasta libreria di giochi Switch 1 da giocare o rigiocare.

È come una "remaster automatica"

Stando ai test fatti da Digital Foundry, attivando questa modalità Switch 2 sembra sfruttare tutta la sua potenza aggiuntiva anche con i titoli della generazione precedente, garantendo prestazioni superiori rispetto all'hardware originale. Il risultato varia da gioco a gioco, ma Digital Foundry ha notato anche alcune categorie ricorrenti di miglioramenti.

I titoli first-party o comunque ben ottimizzati, che su Switch 1 girano a 720p in portatile, possono ora raggiungere 1080p nativi su Switch 2, perfetti per il nuovo schermo. Giochi come Mario Kart 8 Deluxe o Luigi's Mansion traggono particolare beneficio da questo salto, offrendo un'immagine molto più nitida.

I giochi che su Switch 1 utilizzavano risoluzioni interne molto basse senza TAA, come ad esempio Persona 5 Royal o Yoshi's Crafted World, vedono un netto aumento della definizione, con bordi più puliti e dettagli più leggibili. Anche i titoli basati su TAA e una risoluzione dinamica molto aggressiva, come DOOM, DOOM Eternal e Wolfenstein, ottengono risoluzioni più alte e mantengono in portatile le opzioni grafiche avanzate prima riservate alla modalità docked.

Uno degli esempi più impressionanti è Resident Evil 5: su Switch 1 il framerate era sbloccato ma oscillava sui 20-30 fps; con Switch 2 e handheld boost si arriva a quasi il doppio, intorno ai 50 fps. Il lato negativo, come già accennato, è l'autonomia della batteria, che cala di circa il 25%. Nonostante ciò, DF considera il "potenziamento modalità portatile" una sorta di "remaster automatica" per gran parte del catalogo Switch 1.