La modalità potenziamento modalità portatile di Nintendo Switch 2 riceve le lodi da Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato un'analisi del "potenziamento modalità portatile" di Nintendo Switch 2, che a detta dei tech enthusiast si tratta di una novità di spessore e in grado di cambiare l'esperienza in maniera sostanziale per chi possiede una vasta libreria di giochi Switch 1 da giocare o rigiocare.
Per chi non lo sapesse, si tratta di una funzione introdotta con l'ultimo aggiornamento di sistema, la versione 22.0.0, che permette ai titoli della precedente generazione di utilizzare il profilo grafico della modalità TV anche in portabilità su Switch 2. Il risultato è un incremento della qualità visiva e/o delle prestazioni: risoluzioni più alte, framerate più stabile e un livello di dettaglio superiore. L'unico compromesso è un consumo di batteria maggiore.
È come una "remaster automatica"
Stando ai test fatti da Digital Foundry, attivando questa modalità Switch 2 sembra sfruttare tutta la sua potenza aggiuntiva anche con i titoli della generazione precedente, garantendo prestazioni superiori rispetto all'hardware originale. Il risultato varia da gioco a gioco, ma Digital Foundry ha notato anche alcune categorie ricorrenti di miglioramenti.
I titoli first-party o comunque ben ottimizzati, che su Switch 1 girano a 720p in portatile, possono ora raggiungere 1080p nativi su Switch 2, perfetti per il nuovo schermo. Giochi come Mario Kart 8 Deluxe o Luigi's Mansion traggono particolare beneficio da questo salto, offrendo un'immagine molto più nitida.
I giochi che su Switch 1 utilizzavano risoluzioni interne molto basse senza TAA, come ad esempio Persona 5 Royal o Yoshi's Crafted World, vedono un netto aumento della definizione, con bordi più puliti e dettagli più leggibili. Anche i titoli basati su TAA e una risoluzione dinamica molto aggressiva, come DOOM, DOOM Eternal e Wolfenstein, ottengono risoluzioni più alte e mantengono in portatile le opzioni grafiche avanzate prima riservate alla modalità docked.
Uno degli esempi più impressionanti è Resident Evil 5: su Switch 1 il framerate era sbloccato ma oscillava sui 20-30 fps; con Switch 2 e handheld boost si arriva a quasi il doppio, intorno ai 50 fps. Il lato negativo, come già accennato, è l'autonomia della batteria, che cala di circa il 25%. Nonostante ciò, DF considera il "potenziamento modalità portatile" una sorta di "remaster automatica" per gran parte del catalogo Switch 1.