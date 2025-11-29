Evercade ha lanciato Rare Collection 1, una raccolta di 12 giochi classici di Rare in una sola cartuccia

Evercade amplia il suo catalogo di cartucce con l'arrivo di Rare Collection 1, disponibile da questa settimana sul mercato e contenente ben 12 giochi classici della celebre software house britannica, appartenenti alle prime fasi della carriera del team.

Si tratta di un caso particolare in quanto Rare è oggi ufficialmente un team interno di Xbox Game Studios, ma evidentemente ci sono stati accordi speciali con Blaze per poter pubblicare questa interessante raccolta, che farà sicuramente felici i grandi appassionati dello studio britannico e non solo.

Al suo interno si trovano alcuni giochi storici degli anni 80 e 90, usciti in precedenza su piattaforme a 8 e 16-bit, perfettamente riproposte nel formato cartuccia tipico della linea Evercade.