1

Evercade ha lanciato Rare Collection 1, una raccolta di 12 giochi classici di Rare in una sola cartuccia

Evercade ha lanciato in questi giorni la sua nuova cartuccia con Rare Collection 1, una raccolta di 12 giochi da parte della storica software house britannica soprattutto dall'epoca 8-bit.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   29/11/2025
La confezione e la cartuccia di Rare Collection 1

Evercade amplia il suo catalogo di cartucce con l'arrivo di Rare Collection 1, disponibile da questa settimana sul mercato e contenente ben 12 giochi classici della celebre software house britannica, appartenenti alle prime fasi della carriera del team.

Si tratta di un caso particolare in quanto Rare è oggi ufficialmente un team interno di Xbox Game Studios, ma evidentemente ci sono stati accordi speciali con Blaze per poter pubblicare questa interessante raccolta, che farà sicuramente felici i grandi appassionati dello studio britannico e non solo.

Al suo interno si trovano alcuni giochi storici degli anni 80 e 90, usciti in precedenza su piattaforme a 8 e 16-bit, perfettamente riproposte nel formato cartuccia tipico della linea Evercade.

La lista dei giochi nella cartuccia

C'è anche un trailer di lancio che mostra più nel dettaglio i contenuti di questa collezione di vecchie glorie del passato, ora disponibil anche sui dispositivi di Blaze appartenenti alla serie Evercade.

Praticamente tutti questi sono presenti già anche all'interno della raccolta Rare Replay disponibile su Xbox e PC, che rappresenta una collezione ancora più completa di produzioni storiche di Rare, ma anche questa cartuccia è una selezione notevole.

Evercade Alpha Taito Edition è disponibile: il nuovo mini-cabinato arcade con Bubble Bobble e altri classici Evercade Alpha Taito Edition è disponibile: il nuovo mini-cabinato arcade con Bubble Bobble e altri classici

Ecco dunque i giochi contenuti all'interno di Rare Collection 1:

  • Jetpac
  • Lunar Jetman
  • Atic Atac
  • Sabre Wulf
  • Underwulfe
  • Knight Lore
  • Gunfright
  • R.C. Pro-AM
  • Cobra Triangle
  • Battletoads
  • Battletoads Arcade
  • Conker's Pocket Tales

Alcuni di questi titoli sono decisamente rari, come Conker's Pocket Tales, e in generale la cartuccia si presenta davvero interessante per i nostalgici.

#Retrogaming
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Evercade ha lanciato Rare Collection 1, una raccolta di 12 giochi classici di Rare in una sola cartuccia