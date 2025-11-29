Xbox Game Pass ha ora cinque giochi confermati in arrivo a dicembre, ma se ne aggiungeranno altri

In precedenza avevamo visto le conferme di Routine e Dome Keeper, entrambi titoli molto interessanti provenienti dall'ambito indie e, in base alle date di uscita già riferite, appartenenti alla prima ondata di giochi di dicembre 2025, ma a questi se ne sono aggiunti altri.

Con ogni probabilità, seguendo lo schema standard, la comunicazione ufficiale di Microsoft sui primi giochi in arrivo a dicembre 2025 nel catalogo di Game Pass arriverà nel corso della prossima settimana e probabilmente martedì 2 o mercoledì 3 dicembre, ma intanto ci sono già dei punti fermi da considerare.

È ancora presto per avere un'idea completa, ma intanto possiamo rilevare come ci sono già cinque giochi confermati per dicembre in arrivo su Xbox Game Pass , in attesa dell'annuncio ufficiale.

La lista parziale di dicembre

Altri due giochi sono stati comunicati di fatto insieme alla seconda mandata di titoli Game Pass di novembre, con l'uscita che però ricade nei primi giorni del nuovo mese, ovvero Marvel Cosmic Invasion e Lost Records: Bloom & Rage.

Il primo di questi, così come gli altri due che erano già stati confermati, fanno parte della schiera di giochi destinati a raggiungere il catalogo di Game Pass Ultimate al lancio, grazie ad accordi presi in precedenza.

A questi si aggiunge poi A Game About Digging A Hole, che è stato introdotto nel catalogo di dicembre anche questo come gioco disponibile al day one direttamente nel servizio in abbonamento.

Lo schema al momento è dunque il seguente:

Marvel Cosmic Invasion - 1 dicembre (Xbox, PC, Cloud)

Lost Records: Bloom & Rage - 2 dicembre (Xbox, PC, Cloud)

Routine - 4 dicembre (Xbox, PC, Cloud)

A Game About Digging A Hole - 9 dicembre (Xbox, PC, Cloud)

Dome Keeper - 9 dicembre (Xbox, PC, Cloud)

Di notevole interesse risulta essere Marvel Cosmic Invasion, che ci riporta direttamente alla tradizione classica del picchiaduro a scorrimento arcade con i personaggi Marvel, costituendo una novità molto interessante nel catalogo di Game Pass.

Lost Records: Bloom & Rage lo conosciamo bene come nuova avventura da parte degli autori di Life is Strange, che ha già alquanto convinto in precedenza e ora si apre a tutto il pubblico di Game Pass.

Per il resto, A Game About Digging a Home è un bizzarro gioco in stile survival sul fatto di scavare una buca in giardino e ritrovarsi a scoprire misteri sotterranei, mentre Routine è un survival horror in prima persona ad ambientazione fantascientifica che è stato in sviluppo per lunghissimo tempo ed è finalmente pronto ad arrivare sul mercato.

Dome Keeper è un gioco sviluppato da Bippinbits, team responsabile anche del promettente PVKK e cha ha raccolto pareri entusiastici su Steam finora. Si tratta di un gioco d'azione roguelike con elementi di raccolta e gestione risorse che ci vede difendere una sorta di cupola dagli attacchi incessanti di alieni, mentre si cercano anche risorse e reliquie preziose.