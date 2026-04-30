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Xbox svela data e orario della presentazione di Stranger Than Heaven, il nuovo action di RGG Studio

Xbox dedica uno speciale a Stranger Than Heaven con approfondimento di 30 minuti sul nuovo action di RGG Studio, con prime sequenze di gameplay, dettagli su storia, cast e ambientazione.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/04/2026
Il protagonista di Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
News Video Immagini

Tramite le pagine di Xbox Wire sono arrivati maggiori dettagli sull'evento speciale dedicato a Stranger Than Heaven, il nuovo action realizzato da Ryu Ga Gotoku Studio, il team autore della serie Yakuza / Like a Dragon.

Iniziamo da data e orari: Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven andrà in onda alle 01:00 italiane di giovedì 7 maggio. Non è certo l'orario più comodo per il pubblico italiano, ma niente paura: troverete un riassunto completo delle novità sulle nostre pagine.

Un corposo assaggio di gameplay e tanti dettagli

Secondo quanto comunicato da Microsoft, lo speciale durerà circa 30 minuti e offrirà il primo approfondimento sostanziale sul progetto, con un focus su storia, ambientazione, struttura narrativa e cast.

Il nuovo action‑adventure di RGG Studio, mostrato all'Xbox Partner Preview di marzo, è ambientato in cinque epoche diverse del Giappone moderno e si sviluppa attraverso cinque città distinte, un'impostazione del tutto inedita per il team. Durante la presentazione verranno mostrati nuovi dettagli sulla trama, che copre un arco narrativo di cinquant'anni, insieme a sequenze inedite e ai membri del cast già apparsi nel trailer precedente.

Snoop Dogg interpreta uno dei personaggi di Stranger Than Heaven? Snoop Dogg interpreta uno dei personaggi di Stranger Than Heaven?

L'evento sarà trasmesso sui canali YouTube e Twitch di Xbox, con sottotitoli in numerose lingue, tra cui l'italiano, e versioni accessibili con audio descrizioni e lingua dei segni. Stranger Than Heaven è in sviluppo su PS5, Xbox Series X|S, PC e Xbox Cloud Gaming, sarà un titolo Xbox Play Anywhere e sarà disponibile al lancio anche su Xbox Game Pass.

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