Xbox svela data e orario della presentazione di Stranger Than Heaven, il nuovo action di RGG Studio

Iniziamo da data e orari: Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven andrà in onda alle 01:00 italiane di giovedì 7 maggio . Non è certo l'orario più comodo per il pubblico italiano, ma niente paura: troverete un riassunto completo delle novità sulle nostre pagine.

Un corposo assaggio di gameplay e tanti dettagli

Secondo quanto comunicato da Microsoft, lo speciale durerà circa 30 minuti e offrirà il primo approfondimento sostanziale sul progetto, con un focus su storia, ambientazione, struttura narrativa e cast.

Il nuovo action‑adventure di RGG Studio, mostrato all'Xbox Partner Preview di marzo, è ambientato in cinque epoche diverse del Giappone moderno e si sviluppa attraverso cinque città distinte, un'impostazione del tutto inedita per il team. Durante la presentazione verranno mostrati nuovi dettagli sulla trama, che copre un arco narrativo di cinquant'anni, insieme a sequenze inedite e ai membri del cast già apparsi nel trailer precedente.

L'evento sarà trasmesso sui canali YouTube e Twitch di Xbox, con sottotitoli in numerose lingue, tra cui l'italiano, e versioni accessibili con audio descrizioni e lingua dei segni. Stranger Than Heaven è in sviluppo su PS5, Xbox Series X|S, PC e Xbox Cloud Gaming, sarà un titolo Xbox Play Anywhere e sarà disponibile al lancio anche su Xbox Game Pass.