Hogwarts Legacy è gratis su PC a sorpresa per un tempo limitato: ecco come scaricarlo

Arriva all'improvviso una nuova offerta davvero molto interessante per PC, con Hogwarts Legacy che è disponibile gratis in queste ore su Epic Games Store , attraverso un'iniziativa che non sembra sia stata annunciata in maniera ufficiale dal negozio.

Gratis solo per questo fine settimana

In base a quanto visibile su Epic Games Store, Hogwarts Legacy è gratis come parte di uno "sconto" che di fatto risulta essere del 100%, portando il prezzo dal gioco dai 59,99€ standard a 0, ma solo fino al 3 maggio.

Non è la prima volta che il gioco di Avalanche e Warner Bros. viene distribuito gratuitamente attraverso lo store, visto che era stato messo a disposizione anche tra i regali dello scorso Natale, ma nel caso non abbiate approfittato di tale occasione, eccone un'altra.

Il gioco ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di un interessante action adventure in terza persona open world che ci consente di vivere una grande avventura all'interno di Hogwarts, nel mondo magico legato alla serie Harry Potter.

Hogwarts Legacy è diventato un enorme successo avendo superato i 40 milioni di copie vendute e lo sviluppo di Howarts Legacy 2 pare sia già in corso ormai da diverso tempo.