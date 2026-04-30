Epic Games Store svela i giochi gratis del 7 maggio, mentre quelli di oggi sono scaricabili

I giochi gratis di oggi, 2 aprile, erano stati già annunciati la scorsa settimana e si tratta di Firestone Online Idle RPG e Oddsparks: An Automation Adventure .

Potete trovare i titoli in questione e le relative informazioni a questo indirizzo , e per effettuare il download basta eseguire il login con le proprie credenziali e cliccare sui giochi gratis di oggi: questi entreranno così a far parte della nostra libreria a tempo indeterminato.

I giochi gratis della prossima settimana

Andando a guardare i giochi gratis previsti dal 7 al 14 maggio, ovvero dal prossimo giovedì, il primo è Arranger: A Role-Puzzling Adventure, un interessante misto tra gioco di ruolo e avventura con puzzle.

Il gioco è caratterizzato da David Hellman, artista che ha già lavorato in precedenza sul celebre Braid, che torna sulla scena insieme a Nick Suttner e Nicolas Recabarren per proporre un titolo che ha qualcosa a che fare con il suddetto puzzle.

È un'avventura alquanto minimalista, costruita come una sorta di RPG basilare, interamente costruito su mappe a griglia che chiaramente impongono alcune scelte precise da prendere per affrontare nemici ed enigmi, con una soluzione di gioco alquanto originale che potete conoscere meglio nella nostra recensione di Arranger: A Role-Puzzling Adventure.

L'altro gioco è Trash Goblin, un bislacco "simulatore di rigattiere" in cui interpretiamo un goblin intento a gestire la sua bottega recuperando oggetti vecchi, restaurandoli e mettendoli in vendita.

È un gioco rilassante, con ritmi e atmosfere alquanto piacevoli e "cozy", per così dire, ma caratterizzato da una meccanica piuttosto sfaccettata e molto interessante, dotato anche di una certa base narrativa.