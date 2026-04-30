Tomodachi Life domina ancora la classifica giapponese con Pokémon Pokopia

Come era logico aspettarsi, Tomodachi Life ha fatto centro in Giappone e si conferma anche questa settimana il gioco più venduto nella classifica nipponica settimanale, superando anche Pokémon Pokopia che si piazza secondo.

Prosegue il dominio assoluto di Nintendo nella sua patria, controllando in lungo e in largo il mercato sia sul fronte software che su quello hardware, come accade ormai da anni a questa parte. In effetti, sul fronte dei giochi c'è solo Pragmata per PS5 a interrompere una classifica composta interamente da giochi per Nintendo Switch e Switch 2.

A proposito del gioco Capcom, questa è stata anche la settimana di uscita di Pragmata su Switch 2, che è riuscito infatti a piazzarsi sul podio come maggiore nuovo titolo di questa settimana.