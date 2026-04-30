Tomodachi Life domina ancora la classifica giapponese con Pokémon Pokopia

Come era logico aspettarsi, Tomodachi Life ha fatto centro in Giappone e si conferma anche questa settimana il gioco più venduto nella classifica nipponica settimanale, superando anche Pokémon Pokopia che si piazza secondo.
Prosegue il dominio assoluto di Nintendo nella sua patria, controllando in lungo e in largo il mercato sia sul fronte software che su quello hardware, come accade ormai da anni a questa parte. In effetti, sul fronte dei giochi c'è solo Pragmata per PS5 a interrompere una classifica composta interamente da giochi per Nintendo Switch e Switch 2.
A proposito del gioco Capcom, questa è stata anche la settimana di uscita di Pragmata su Switch 2, che è riuscito infatti a piazzarsi sul podio come maggiore nuovo titolo di questa settimana.
Una settimana con poche novità
Poche le novità uscite dal 20 al 26 aprile in Giappone, come possiamo vedere: tra queste la versione Switch 2 di Pragmata si è piazzata terza, ma ha avuto un buon lancio anche Matsurika no Kei -kEi- Tenmei kashokuden di Idea Factory.
Vediamo dunque la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Giappone, per quanto riguarda i giorni che vanno dal 20 al 26 aprile.
Classifica software:
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) - 178,533 (743,938)
- [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) - 17,039 (927,044)
- [SW2] PRAGMATA (Capcom, 04/24/26) - 14,453 (New)
- [PS5] PRAGMATA (Capcom, 04/17/26) - 12,786 (49,256)
- [NSW] Matsurika no Kei -kEi- Tenmei kashokuden (Idea Factory, 04/23/26) - 7,654 (New)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 5,537 (2,906,379)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 01/15/26) - 3,695 (108,612)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 3,378 (4,193,529)
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Konami, 11/13/25) - 3,201 (343,741)
- [NSW] Elminage ORIGINAL: Priestess of Darkness and The Ring of the Gods (Mebius, 04/23/26) - 2,882 (New)
Sul fronte hardware cambia ben poco, con Nintendo Switch 2 che domina ancora la scena di gran lunga rispetto alle concorrenti, seguita solo da Nintendo Switch, mentre PS5 è lontana e Xbox Series X|S lontanissime:
- Nintendo Switch 2 - 45,825 (5,153,222)
- Nintendo Switch Lite - 11,263 (6,942,368)
- Nintendo Switch OLED Model - 10,796 (9,554,639)
- PlayStation 5 Digital Edition - 6,361 (1,266,803)
- Nintendo Switch - 5,080 (20,284,100)
- PlayStation 5 Pro - 4,330 (349,972)
- PlayStation 5 - 2,282 (5,916,138)
- Xbox Series X Digital Edition - 127 (30,138)
- Xbox Series S - 82 (341,861)
- Xbox Series X - 37 (326,322)
I dati sono stati diffusi da Famitsu in base alle informazioni raccolte presso le catene di rivenditori locali.