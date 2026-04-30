eFootball annuncia il crossover con Naruto Shippuden: Naruto e Sasuke scendono in campo

Konami ha annunciato una sorprendente collaborazione a tempo limitato tra eFootball e la celebre serie anime Naruto Shippuden. L'evento sarà attivo da oggi fino al 14 maggio, con contenuti a tema all'interno del gioco di calcio, oggetti speciali e ulteriori premi come decorazioni e coreografie dello stadio ispirate all'universo creato da Masashi Kishimoto.
Grazie al crossover arrivano una serie di carte che uniscono calciatori famosi ai personaggi del manga/anime, come Neymar Jr x Naruto, Gareth Bale x Sasuke Uchiha, Aubameyang x Minato o Modrić x Itachi Uchiha.
Altri dettagli della collaborazione
Alcune carte attivano effetti visivi unici durante i tiri spettacolari, richiamando le tecniche ninja dell'anime, come il Rasenshuriken di Naruto o il Chidori di Sasuke. Inoltre, segnando un gol si attivano esultanze speciali esclusive della collaborazione. Per un assaggio dell'evento potete dare un'occhiata al trailer qui sotto.
Attualmente è attiva la "Campagna collaborazione Naruto Shippuden", che permette di ottenere le carte di Martin Ødegaard (Shikamaru Nara), Robert Lewandowski (Kakashi Hatake), Neymar Jr (Naruto Uzumaki), Rafael Leão (Deidara), Luka Modrić (Itachi Uchiha), Alexis Saelemaekers (Pain), Christian Pulišić (Tobi) e Takefusa Kubo (Sasuke Uchiha).
Con il pacchetto "Epic: Worldwide Clubs feat. Naruto" è invece possibile ottenere Gareth Bale (Sasuke Uchiha), Marcelo (Naruto Uzumaki) e Pierre-Emerick Aubameyang (Minato Namikaze).