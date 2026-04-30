eFootball annuncia il crossover con Naruto Shippuden: Naruto e Sasuke scendono in campo

Konami ha annunciato una sorprendente collaborazione a tempo limitato tra eFootball e la celebre serie anime Naruto Shippuden. L'evento sarà attivo da oggi fino al 14 maggio, con contenuti a tema all'interno del gioco di calcio, oggetti speciali e ulteriori premi come decorazioni e coreografie dello stadio ispirate all'universo creato da Masashi Kishimoto.

Grazie al crossover arrivano una serie di carte che uniscono calciatori famosi ai personaggi del manga/anime, come Neymar Jr x Naruto, Gareth Bale x Sasuke Uchiha, Aubameyang x Minato o Modrić x Itachi Uchiha.