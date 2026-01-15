eFootball ha raggiunto i 950 milioni di download, Konami festeggia

eFootball ha raggiunto quota 950 milioni di download: numeri assolutamente incredibili per il gioco di calcio prodotto da Konami, che ha pensato bene di festeggiare questi risultati dando il via a una speciale campagna promozionale.
"È il momento di festeggiare i 950 milioni di download con una campagna spettacolare", si legge sui profili social ufficiali di eFootball. "Usa i Gold Ticket per avere la possibilità di ottenere eFootball Coins! Partecipa subito alla campagna!"
L'esperienza free-to-play nata dalle gloriose ceneri di Pro Evolution Soccer continua dunque a macinare numeri impressionanti e immaginiamo dunque che Konami consideri la sua rischiosa scommessa più che riuscita, a questo punto.
Nonostante l'attuale struttura di eFootball manchi ancora di contenuti che i fan storici reputano fondamentali, pare infatti che gli utenti continuino a premiare la trasformazione voluta dall'azienda giapponese.
Un target diverso?
Annunciato per la prima volta nel 2021, eFootball ha senza dubbio stravolto una serie storica e di grandissimo successo per potersi porre in maniera differente all'interno di un mercato tuttora dominato da Electronic Arts.
Questo sconvolgimento ha tuttavia cambiato in maniera sostanziale la percezione del franchise, che una volta finito tra le fila delle produzioni free-to-play e munito di una struttura pienamente live service ha intercettato un pubblico differente rispetto agli appassionati della prima ora.