PS4 ha quasi venduto tanto quanto Xbox Series X in Giappone nelle ultime due settimane

Famitsu ha pubblicato le stime di vendita dei videogiochi in formato fisico e delle console per il mercato giapponese, precisamente per le due settimane intercorse tra il 29 dicembre e l'11 gennaio.
Si tratta perlopiù di dati non sorprendenti, se non per una piccola curiosità legata a PS4 e Xbox Series X.
Le classifiche dei giochi e delle console più venduti in Giappone
Vediamo prima di tutto le vendite software (tra parentesi le vendite totali dall'uscita):
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo. 06/05/25) - 92.869 (2.761.250)
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Konami. 11/13/25) - 61.588 (294.142)
- [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen - Nintendo Switch 2 Edition (Konami. 11/13/25) - 52.848 (241.383)
- [SW2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition (The Pokemon Company. 10/16/25) - 52.360 (1.056.514)
- [NSW] Leggende Pokémon: Z-A (The Pokemon Company. 10/16/25) - 47.840 (1.577.663)
- [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo. 11/20/25) - 47.712 (472.549)
- [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo. 07/17/25) - 24.974 (460.180)
- [SW2] Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo. 07/24/25) - 23.057 (149.493)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo. 03/20/20) - 22.944 (8.334.062)
- [NSW] Minecraft (Microsoft. 06/21/18) - 18.843 (4.128.035)
Come potete vedere, il singolo videogioco che ha piazzato più copie è Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (spiegato in parole povere, una sorta di Monopoli molto più strutturato) ma, visto che la classifica spezza le varie versioni, in prima posizione troviamo Mario Kart World, che viene superato dalla vendite combinate anche di Leggende Pokémon Z-A. Come spesso accade, nella classifica fisica troviamo solo giochi Nintendo Switch e Switch 2.
Ecco invece le vendite hardware:
- Switch 2 - 313.838 (4.097.905)
- PlayStation 5 Digital Edition - 36.856 (1.154.384)
- Switch Lite - 18.460 (6.822.925)
- Switch OLED Model - 16.916 (9.414.838)
- Switch - 10.984 (20.224.740)
- PlayStation 5 - 6.033 (5.875.458)
- PlayStation 5 Pro - 3.864 (315.121)
- Xbox Series X Digital Edition - 149 (24.860)
- Xbox Series S - 103 (340.464)
- Xbox Series X - 29 (323.884)
- PlayStation 4 - 25 (7.930.176)
Notiamo come queste 2 settimane il modello base di Xbox Series X abbia quasi rischiato di vendere meno di PS4. Nel complesso, Nintendo Switch 2 pare inarrestabile.