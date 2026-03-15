Monster Hunter Stories 3 non batte Pokémon Pokopia nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Nonostante la spinta della critica, che l'ha promosso con voti stellari, Monster Hunter Stories 3 non ha battuto Pokémon Pokopia al debutto nella classifica eShop dei giochi più venduti per Nintendo Switch 2, accontentandosi insomma della seconda posizione.

Al terzo posto risale Mario Kart World, che la settimana scorsa era nono, mentre il conveniente Resident Evil Generation Pack, che include sia Requiem che Village e biohazard, scende in quinta posizione.

Pokémon Pokopia Monster Hunter Stories 3 Mario Kart World Monster Hunter Stories 3 Premium Deluxe Edition Resident Evil Generation Pack Leggende Pokémon: Z-A Mario Tennis Fever Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Resident Evil Requiem Donkey Kong Bananza

Anche Leggende Pokémon: Z-A recupera qualche posizione, superando Mario Tennis Fever, mentre WWE 2K26 e Fallout 4 escono dalla top 10 per lasciare il posto al ritorno di Donkey Kong Bananza.