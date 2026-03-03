Blue Prince è stato lanciato a sorpresa su Nintendo Switch 2

Nel corso dell'Indie World di oggi, è stato annunciato il lancio a sorpresa di Blue Prince per Nintendo Switch 2. Stiamo parlando del roguelike investigativo di Dogubomb, che tanto successo ha avuto su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Ora è possibile acquistarlo per 29,99 euro e giocarci anche sulla console di Nintendo.

In Blue Prince, il giocatore si immerge nel mistero di Mt. Holly, una villa dall'atmosfera tenebrosa e dalle stanze in continuo mutamento. L'obiettivo principale è quello di raggiungere la leggendaria Stanza 46, ma non è facile come sembra, perché ogni giorno la villa si reinventa, presentando una nuova planimetria e delle sfide uniche.

Per avanzare, bisogna raccogliere e utilizzare gli strumenti e gli oggetti che si trovano nelle stanze, adottando strategie uniche per superare le nuove sfide che si presentano quotidianamente.