The Midnight Walk ha una data di uscita su Nintendo Switch 2, annunciata nel corso dell'Indie World di oggi: l'affascinante avventura sviluppata da Fast Travel Games sarà disponibile sulla nuova console ibrida giapponese a partire dal 26 marzo.

Caratterizzato da un approccio votato a costruire soprattutto una grande atmosfera, il gioco si muove a metà fra un mondo fiabesco e un horror psicologico, tenendoci in uno stato di tensione costante che viene alimentato da ambientazioni sempre molto suggestive, figlie di un comparto artistico di spessore.

Sebbene sul piano del gameplay ci sia tanto potenziale inespresso, le idee visive di The Midnight Walk e il grande lavoro compiuto dagli sviluppatori anche per quanto concerne il sound design sono in grado di abbracciare il giocatore e immergerlo completamente in questa esperienza.

Naturalmente l'esplorazione rappresenta il fulcro del gioco e ci conduce all'interno di percorsi che si snodano fra scenari decadenti e paesaggi surreali, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un senso di mistero.