Mixtape ha una data di uscita e una versione Nintendo Switch 2, annunciate in trailer

Annapurna Interactive e il team Beethoven & Dinosaur hanno annunciato infine la data di uscita ufficiale di Mixtape nel corso del Nintendo Indie World, attraverso un nuovo trailer di presentazione: il gioco sarà disponibile il 7 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, disponibile al day one su Game Pass, e anche su Nintendo Switch 2.

Si tratta di un'avventura narrativa davvero molto affascinante, come abbiamo avuto modo di vedere nei trailer precedenti, in cui la musica sembra giocare un ruolo centrale, cosa che è una sorta di caratteristica del team in questione, autore anche di The Artful Escape.

In questo caso, abbiamo a che fare con un terzetto di amici e amiche che si ritrovano a vivere l'avventura della vita, tra musica, ricordi e sogni.