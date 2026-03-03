Mixtape ha una data di uscita e una versione Nintendo Switch 2, annunciate in trailer

Annapurna Interactive e il team Beethoven & Dinosaur hanno annunciato infine la data di uscita ufficiale di Mixtape nel corso del Nintendo Indie World, attraverso un nuovo trailer di presentazione: il gioco sarà disponibile il 7 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, disponibile al day one su Game Pass, e anche su Nintendo Switch 2.
Si tratta di un'avventura narrativa davvero molto affascinante, come abbiamo avuto modo di vedere nei trailer precedenti, in cui la musica sembra giocare un ruolo centrale, cosa che è una sorta di caratteristica del team in questione, autore anche di The Artful Escape.
In questo caso, abbiamo a che fare con un terzetto di amici e amiche che si ritrovano a vivere l'avventura della vita, tra musica, ricordi e sogni.
Una storia affascinante
Annunciato con un bellissimo trailer durante l'Xbox Games Showcase 2024, Mixtape sembra recuperare atmosfere dal precedente titolo del team ma anche da produzioni come Life is Strange, adottando una caratterizzazione molto peculiare.
Precedentemente previsto per il 2025, il gioco era stato rimandato e ora conosciamo finalmente la data di uscita fissata per il 7 maggio. La storia racconta di tre personaggi che si ritrovano a dover prendere parte a un viaggio verso una festa insieme, in occasione della conclusione della scuola, ma questo viaggio si trasforma in una grande avventura.
L'ultima notte di liceo si trasfigura in un momento di transizione di straordinaria importanza, che porta i ragazzi a vivere momenti incredibili, attraverso una playlist di canzoni curata per trascinarli in rievocazioni oniriche dei loro ricordi formativi.
I tre si ritrovano a vivere momenti cruciali delle loro esistenze, ripercorrendo successi e delusioni, situazioni pregnanti e fasi della vita che hanno plasmato i loro caratteri, ma con la possibilità di cambiare e crescere ulteriormente.
Amicizia, amore, gioie, dolori e musica si fondono in un percorso ritmato dalle canzoni di DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division e molti altri, facendo emergere lo straordinario e il magico nelle situazioni di vita dei tre ragazzi e ragazze protagonisti.