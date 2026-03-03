Denshattack! ha una data d'uscita ufficiale: arriva anche su Nintendo Switch 2

Denshattack! uscirà il 17 giugno 2026. L'annuncio è arrivato con un nuovo trailer, pubblicato in occasione dell'evento Indie World di Nintendo, dove è stata svelata anche la versione Nintendo Switch 2, per la gioia dei possessori della console di Nintendo.

Il gioco mette alla guida di un treno antigravitazionale personalizzato con cui dobbiamo affrontare la sinistra Miraido Corporation al fianco di un variopinto branco di reietti.

Bisogna farsi strada a furia di ollie, kickflip e grind nel cuore delle città più vaste del Giappone, per poi passare ai prati, ai vulcani e agli oceani. L'obiettivo è di accumulare più punti possibili mentre si viaggia a grande velocità e si affrontano vari nemici, boss compresi.

"Percorri le sterminate campagne di Kyushu e sfreccia fino a Osaka, a Tokyo e alle altre vaste metropoli ormai blindate nelle cupole della Miraido Corporation. Attraversa il Giappone fino ai campi innevati di Hokkaido... e oltre! Ogni regione sbloccata offre sfide inedite da superare e nuove regole da infrangere." Spiega la descrizione ufficiale.