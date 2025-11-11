Mixtape è stato rimandato: il gioco dei creatori di The Artful Escape non ce la fa per il 2025

Questo ultimo paio di mesi del 2025 sarà denso di pubblicazioni videoludiche, compresi nomi di grande importanza. Purtroppo però un videogioco ha deciso che non c'è spazio per lui ed ha spostato la data di uscita al 2026.
Parliamo di Mixtape, l'avventura a tema musicale dai creatori di The Artful Escape.
Il commento degli autori di Mixtape
Beethoven & Dinosaur ha dichiarato, tramite i social media: "Durante lo sviluppo di Artful Escape, il nostro artista 3D Mikey ha creato un forno per il videogioco. Era un bel forno, opera di un vero professionista. Ha persino aggiunto le manopole. E questo rappresenta chi siamo, noi di Beethoven & Dinosaur. Aggiungiamo le manopole. Mixtape è quasi completo, stiamo solo aggiungendo le manopole. Ci vediamo nel 2026."
Mettendo da parte la simpatica metafora del team di sviluppo, ciò che l'annuncio intende è che Mixtape non farà in tempo a uscire nel 2025 perché gli autori vogliono avere modo di rifinire l'opera fin nei minimi dettagli, così che sia un videogioco rispettoso delle aspettative degli appassionati.
Ricordiamo che Mixtape è pubblicato da Annapurna Interactive e ha luogo negli anni '90. Vestiremo i panni della teenager Stacy Rockford che sogna di diventare un supervisore musicale a Hollywood. Stacy adora creare dei mixtape (da cui il nome del gioco) e la storia seguirà la ragazza e i suoi amici mentre si apprestano a vivere un'ultima avventura insieme.
