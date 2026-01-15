iPhone 17e avrà la Dynamic Island ma il display manterrà il refresh rate fisso a 60Hz

Dynamic Island e prestazioni del futuro iPhone 17e

La Dynamic Island, invece, rappresenta un'evoluzione significativa rispetto all'attuale iPhone 16e, che utilizza ancora il notch ereditato dal design di iPhone 13 e iPhone 14. Questo suggerisce che l'iPhone 17e potrebbe basarsi sulla scocca dell'iPhone 15, che ha introdotto bordi più arrotondati e l'area interattiva superiore per notifiche e attività in tempo reale.

Sul fronte delle prestazioni, il nuovo modello economico di Apple dovrebbe integrare il chip A19, andando a sostituire l'A18 presente su iPhone 16e. L'A19 è realizzato con il processo produttivo TSMC N3P a 3 nanometri di terza generazione e garantirebbe un miglioramento delle prestazioni CPU stimato tra il 5% e il 10%.