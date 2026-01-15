iPhone 17e avrà la Dynamic Island ma il display manterrà il refresh rate fisso a 60Hz

Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla Cina, l'iPhone 17e introdurrà un cambiamento importante nel design frontale, adottando finalmente la Dynamic Island al posto del tradizionale notch. Tuttavia, nonostante questo aggiornamento estetico, Apple sembra intenzionata a mantenere il refresh rate del display fermo a 60Hz, distinguendo chiaramente il modello "e" dal resto della gamma iPhone 17.
La notizia arriva dal noto leaker di Weibo Digital Chat Station, che afferma come l'iPhone 17e conserverà un display OLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento standard. Si tratta di una scelta coerente con la strategia di Apple di contenere i costi sui modelli più accessibili, rinunciando alla tecnologia ProMotion a 120Hz, già introdotta sul resto della linea iPhone 17 e presente da tempo sui modelli Pro.
Dynamic Island e prestazioni del futuro iPhone 17e
La Dynamic Island, invece, rappresenta un'evoluzione significativa rispetto all'attuale iPhone 16e, che utilizza ancora il notch ereditato dal design di iPhone 13 e iPhone 14. Questo suggerisce che l'iPhone 17e potrebbe basarsi sulla scocca dell'iPhone 15, che ha introdotto bordi più arrotondati e l'area interattiva superiore per notifiche e attività in tempo reale.
Sul fronte delle prestazioni, il nuovo modello economico di Apple dovrebbe integrare il chip A19, andando a sostituire l'A18 presente su iPhone 16e. L'A19 è realizzato con il processo produttivo TSMC N3P a 3 nanometri di terza generazione e garantirebbe un miglioramento delle prestazioni CPU stimato tra il 5% e il 10%.
Ulteriori dettagli relativi ad iPhone 17e
Tra le altre novità attese figura l'introduzione di un anello magnetico compatibile con MagSafe, assente sull'iPhone 16e. Per ridurre ulteriormente i costi, Apple potrebbe invece optare per un modem C1 o C1X, rinunciando al più avanzato chip wireless N1, secondo riferimenti individuati nel codice interno di Apple.
Per il resto, l'iPhone 17e dovrebbe mantenere specifiche già collaudate: fotocamera frontale da 12 megapixel, Face ID e una fotocamera posteriore da 48 megapixel. Il lancio è previsto già per febbraio, come accaduto con il modello precedente, anche se non si esclude uno slittamento alla primavera.