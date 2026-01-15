OpenAI annuncia ChatGPT Translate: il nuovo strumento IA per tradurre testi con funzioni avanzate

ChatGPT Translate è il nuovo strumento di traduzione di OpenAI , a quanto pare già disponibile. Il traduttore supporta oltre 50 lingue e offre la personalizzazione dei prompt basata sull'intelligenza artificiale. Inoltre, è possibile parlare, aggiungere testo o caricare un'immagine per la traduzione. Vediamo meglio i dettagli.

Come funziona ChatGPT Translate

Se siete curiosi e volete già provare questo strumento, potete farlo cliccando su questo link. Come potete vedere, l'interfaccia ricorda per certi versi Google Translate (e un po' i classici traduttori), con il rilevamento automatico della lingua e due caselle di testo, una per l'input e una per l'output. Come vi abbiamo anticipato, ChatGPT Translate supporta fino a 50 lingue. Una volta apparsa la traduzione di un testo, potrete sfruttare diverse opzioni di prompt predefinite. Se ad esempio volete rendere le frasi più fluide o dal tono formale e professionale, otterrete immediatamente la traduzione personalizzata.

ChatGPT Translate

L'obiettivo non è limitarsi alla traduzione, ma offrire ulteriori opzioni di personalizzazione in base alle proprie esigenze, una soluzione già ampiamente utilizzata da DeepL Translate (anche in quel caso sono presenti numerosi strumenti linguistici). Per ora non è supportato il riconoscimento di scrittura manuale, siti web o conversazioni in tempo reale. Inoltre, per ora potete soltanto tradurre il testo semplice su desktop, mentre su smartphone è possibile utilizzare anche il microfono.