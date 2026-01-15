Dopo un piccolo rinvio di qualche settimana, utile ad evitare il confronto diretto con Hollow Knight: Silksong, l'opera prima di Berangin Creative ha fatto infine il suo debutto. Purtroppo, se lo studio indonesiano non manca di certo di modestia, e questo gli va assolutamente riconosciuto, sembra priva anche dell'estro che gli avrebbe permesso di concepire e realizzare un'avventura convincente, suggestiva, intrattenente lungo tutta la sua durata.

I ragazzi di Berangin Creative capiscono in totale autonomia che qualcosa non funziona, che la loro sostanziale inesperienza nel settore non può che condurli alla disfatta proseguendo su un genere che presuppone un know how e delle competenze di cui sono evidentemente sprovvisti. Così, con molta umiltà appunto, fanno marcia indietro e ricominciano da capo , preservando unicamente lo stile artistico e riconfermando la giovane Kejora come protagonista.

Berangin Creative , studio indonesiano responsabile di Kejora , non manca sicuramente di umiltà. Artisti e game designer al soldo della software house gettano le basi del loro progetto nel lontano 2020, scegliendo come riferimento visivo un mostro sacro, lo Studio Ghibli . Decidono scientemente di misurarsi con uno degli studi d'animazione più famosi e talentuosi del mondo, di sfruttare la similarità del tratto non solo per dare vita ad un'avventura esteticamente piacevole, ma che attirasse la curiosità di chi è cresciuto guardando a ripetizione Il Castello Errante di Howl o Porco Rosso.

Il giorno della Marmotta, ma senza Bill Murray

Kejora è un'avventura narrativa bidimensionale. A sorreggere l'intera esperienza ci sono alcune meccaniche di gameplay, ma la produzione è chiaramente impacchettata soprattutto pensando a chi vuole godersi la trama, senza che vengano implicate chissà quali abilità con il pad. Nessuna meccanica intricata, né ritmi da cardiopalma. Kejora è una storia interattiva, con qualche minuscola e rudimentale fase stealth e puzzle da risolvere a infondere un minimo di varietà.

Per interpretare quanto realizzato da Berangin Creative è fondamentale capirne il contesto, il potenziale pubblico di riferimento, l'intento che anima il progetto. Non si tratta di indulgenza nei confronti di un gioco il cui giudizio complessivo, come si può ben vedere a fondo pagina, è sotto la sufficienza. Ma è fondamentale inquadrare l'offerta per non incappare in spiacevoli fraintendimenti, cercando qualcosa che, semplicemente, non c'è, perché non ci vuole essere.

Kejora vive appieno la sua infanzia in un villaggio rurale lontano dalla metropoli. Sebbene non veda suo padre da tempo, impegnato all'estero per lavoro, e nonostante sua madre non sia il ritratto della salute, per usare un eufemismo, vive le sue assolate giornate giocando spensieratamente con Guntur e Jaka, i suoi migliori amici. Le giornate passano veloci tra chiacchiere divertite, un po' di pesca al lago e una visita al boschetto poco lontano da dove abita la ragazza.

L'avventura, almeno teoricamente come capirete presto, è ambientata negli anni '90

Sembrano le premesse di un gioco che vuole mostrare uno spaccato di vita di questo giovane e vivace terzetto, ma all'alba del giorno seguente accade qualcosa di inaspettato. Esattamente come in Ricomincio da capo, indimenticata pellicola con protagonista Bill Murray, Kejora ripete le stesse azioni e intrattenere conversazioni assolutamente identiche a quelle affrontate solo qualche minuto prima. A differenza di Phil Connors, il meteorologo protagonista del film appena citato, non è consapevole della cosa e procede come se nulla fosse, finché qualcosa nel copione si inceppa e prende una piega inaspettata.

Lo scenario si fa oscuro, nel boschetto compaiono figure misteriose e minacciose, alcuni abitanti risultano scomparsi. Il gioco, ha così il suo reale avvio, e la trama si schiude per ciò che è: un'avventura che vedrà impegnata Kejora e i suoi amici nel tentativo di interrompere il loop in cui è imprigionato il loro villaggio, prima che la giornata volga al termine e loro perdano consapevolezza di essere confinati all'interno di questo paradosso temporale.



Il terzetto di protagonisti gode di una buona caratterizzazione quantomeno

A conti fatti, l'espediente narrativo con conseguente drastico cambio di tono può dirsi completamente riuscito. L'idilliaco e sognante incipit, viene sostituito repentinamente da tinte più oscure, tematiche che tirano in ballo traumi e delusioni, anche i dialoghi tra personaggi toccano argomenti di un certo peso.

Purtroppo, l'andamento della sceneggiatura è altalenante. In alcuni casi riesce con efficacia a circoscrivere l'interiorità dei personaggi coinvolti, lasciandone intravedere i disagi, le paure, le ansie. In altri è inutilmente prolissa, non affronta con sufficiente lucidità il tutto, si affida a comparse che non riescono a lasciare il segno.



Purtroppo i dialoghi non si possono saltare nel caso in cui li riattiverete per sbaglio

Per quanto la conclusione possa ritenersi tutto sommato convincente e con la giusta percentuale di dramma, la trama di Kejora non riesce ad essere graffiante, né a tracciare allegorie efficaci che conducono ad una catarsi appassionata e coinvolgente. La stessa convivenza di due toni, uno più fiabesco, direttamente riconducibile allo stile dello Studio Ghibli, e l'altro più tragico, maturo e a tratti inquietante, creano un'alternanza che potrebbe disorientare parte del pubblico.