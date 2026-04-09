eFootball supera un miliardo di download e celebra con una nuova modalità, un manga e altro

Konami annuncia un risultato davvero impressionante per eFootball, che in questi giorni ha raggiunto 1 miliardo di download in tutto il mondo, celebrando questo traguardo con varie novità come una nuova modalità, un manga dedicato e altro.
Il dato si riferisce a tutte le varie versioni di eFootball, diventato nel frattempo una vera e propria piattaforma in evoluzione costante e presente su PC, console e piattaforme mobile, confermandosi come uno dei titoli di calcio più popolari sul mercato.
Per festeggiare al meglio, l'editore ha annunciato anche una serie di iniziative tra offerte in-game e prodotti paralleli ma comunque legato sempre all'universo calcistico di eFootball e al vecchio PES.
Il ritorno della Master League classica
La prima iniziativa celebrativa per il miliardo di download di eFootball riguarda i contenuti del gioco stesso: da oggi al 16 aprile i giocatori potranno vestire i panni di un club manager nella "Master League Sprint", offrendo dunque una variante particolare della modalità in questione.
La rosa iniziale include giocatori ben noti ai fan della Master League originale, come Castolo e Minanda, e nella modalità dobbiamo raggiungere la vetta della classifica gestendo ogni aspetto della squadra e riprendendo le tradizioni di PES.
Gli elementi principali sono rappresentati dalle partite "Synergy", nelle quali la sinergia complessiva della squadra dipenderà dalle abilità e dalle condizioni dei giocatori, dagli "Episodes", ovvero situazioni particolari che possono influenzare l'esito degli incontri e dallo "Squad Management", ovvero gli elementi manageriali di gestione della squadra.
eFootball introduce inoltre alcuni interessanti aggiornamenti al gameplay come il comando Finta Avanzata e altre migliorie che ampliano le possibilità di controllo sui giocatori e approfondiscono la simulazione.
Sempre nell'ambito delle celebrazioni, la casa editrice Kodansha pubblicherà, tramite il proprio servizio "K MANGA", un'inedita serie manga incentrata sulla Master League dal titolo "That Time I Got Reincarnated in PES", di Kiminori Wakasugi, incentrato sulle avventure di Castolo, Minanda e altri personaggi in eFootball.