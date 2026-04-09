eFootball supera un miliardo di download e celebra con una nuova modalità, un manga e altro

Konami annuncia un risultato davvero impressionante per eFootball, che in questi giorni ha raggiunto 1 miliardo di download in tutto il mondo, celebrando questo traguardo con varie novità come una nuova modalità, un manga dedicato e altro.

Il dato si riferisce a tutte le varie versioni di eFootball, diventato nel frattempo una vera e propria piattaforma in evoluzione costante e presente su PC, console e piattaforme mobile, confermandosi come uno dei titoli di calcio più popolari sul mercato.

Per festeggiare al meglio, l'editore ha annunciato anche una serie di iniziative tra offerte in-game e prodotti paralleli ma comunque legato sempre all'universo calcistico di eFootball e al vecchio PES.