Rhythm Paradise Groove ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

Nintendo ha annunciato la data di uscita di Rhythm Paradise Groove: il nuovo episodio della folle serie rhythm sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 2 luglio, e per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer.

Caratterizzato anche stavolta da uno stile grafico volutamente bizzarro e minimale, che sembra quasi disegnato col caro vecchio Paint di Windows, Rhythm Paradise Groove propone una nuova collezione di minigiochi a base di situazioni buffe e surreali.

Come da tradizione per la serie, il nostro compito sarà quello di "leggere" al volo queste sfide per capire cosa fare di volta in volta, cercando di seguire il ritmo della musica mentre eseguiamo le azioni disponibili, anch'esse differenti per ogni minigioco.

Che si tratti di saltare attraverso cerchi, afferrare ortaggi volanti o brandire enormi martelli, ogni azione in Rhythm Paradise Groove richiederà precisione e senso del ritmo, trasformando anche le attività più bizzarre in coreografie perfettamente sincronizzate.