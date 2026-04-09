Pokémon Champions ha troppi problemi, gli sviluppatori si scusano e promettono miglioramenti

Il lancio di Pokémon Champions è stato funestato da problemi e polemiche, tanto da spingere gli sviluppatori, ovvero The Pokémon Company e The Pokémon Works, a pubblicare un messaggio di scuse promettendo miglioramenti e correzioni nell'immediato futuro.

Le critiche da parte degli utenti riguardano un ampio spettro di questioni, dagli aspetti tecnici a quelli strutturali, alcuni dei quali forse non più di tanto risolvibili, ma gli sviluppatori hanno intenzione di rimediare per quanto possibile almeno a buona parte di queste attraverso vari aggiornamenti.

I bug sono ovviamente le questioni più immediate e risolvibili, e ne sono stati rilevati diversi come quello che rischia di bloccare i Pokémon quando si passano da HOME, oltre alla questione legata alla gestione della risoluzione, evidentemente causata da un inconveniente nel codice.