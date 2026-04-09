Pokémon Champions ha troppi problemi, gli sviluppatori si scusano e promettono miglioramenti

Il lancio di Pokémon Champions è stato funestato da problemi e polemiche, tanto da spingere gli sviluppatori, ovvero The Pokémon Company e The Pokémon Works, a pubblicare un messaggio di scuse promettendo miglioramenti e correzioni nell'immediato futuro.
Le critiche da parte degli utenti riguardano un ampio spettro di questioni, dagli aspetti tecnici a quelli strutturali, alcuni dei quali forse non più di tanto risolvibili, ma gli sviluppatori hanno intenzione di rimediare per quanto possibile almeno a buona parte di queste attraverso vari aggiornamenti.
I bug sono ovviamente le questioni più immediate e risolvibili, e ne sono stati rilevati diversi come quello che rischia di bloccare i Pokémon quando si passano da HOME, oltre alla questione legata alla gestione della risoluzione, evidentemente causata da un inconveniente nel codice.
Un elenco di correzioni in arrivo presto
Ci sono poi polemiche di più ampio respiro come quelle legate alle micro-transazioni o all'assenza di contenuti mostrati anche nei trailer, ma su questi potrebbero arrivare risposte in seguito, forse anche attraverso aggiornamenti più sostanziosi.
In ogni caso, per il momento ci sono le scuse del team e un primo elenco di problemi che verranno risolti, con una comunicazione che al momento è in giapponese, in attesa di traduzioni su altri canali.
Le questioni più impellenti che verranno risolte per prime sono le seguenti:
- La descrizione in-game di "Parassiseme" è errata e ne sottovaluta il danno
- Quando entrambi i giocatori utilizzano una Megaevoluzione nello stesso turno, l'ordine di riproduzione delle animazioni potrebbe presentare un bug
- Il sesso dei Pokémon nel tutorial e nelle squadre reclutabili è errato
- L'abilità "Parafulmine" a volte smette di funzionare se durante la lotta è stata utilizzata l'abilità "Encore"
- Un bug che impedisce di scegliere un attacco se si passa il cursore sull'opzione "Megaevoluzione" durante la lotta
Nel frattempo, il bug legato al trasferimento dei Pokémon con HOME dovrebbe già essere stato risolto, mentre per quanto riguarda le correzioni riportate sopra queste dovrebbero andare online nelle prossime ore.