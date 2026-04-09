Epic Games Store annuncia il gioco gratis del 16 aprile, quelli di oggi sono disponibili

Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis del 16 aprile: si tratta di The Stone of Madness, l'affascinante stealth tattico in tempo reale di The Game Kitchen ambientato in un monastero spagnolo del XVIII secolo.
Fra le mura di questo antico edificio, collocato fra le montagne dei Pirenei, dovremo seguire le vicende di cinque prigionieri uniti da un destino comune fatto di sofferenza, punizioni e instabilità mentale.
L'obiettivo è quello di fuggire, ma per riuscire nell'impresa dovremo alternarci al comando di questi personaggi e sfruttare le loro abilità peculiari: dall'uso di incantesimi alle eliminazioni silenziose, dalla capacità di distrarre le guardie alle interazioni con lo scenario.
Uno degli elementi più distintivi del gioco è la gestione della sanità mentale: ognuno dei cinque protagonisti è segnato da traumi e fobie specifiche che, se attivate, ne compromettono la stabilità psicologica, dando vita a effetti debilitanti.
I giochi di oggi e come scaricarli
Come annunciato dall'Epic Games Store la settimana scorsa, i giochi gratis di oggi sono TOMAK: Save the Earth Regeneration e Prop Sumo, e la procedura necessaria per ottenerli è come al solito molto semplice.
Tutto quello che dovete fare è visitare le pagine di TOMAK: Save the Earth Regeneration e Prop Sumo, effettuare l'accesso con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni", quindi seguire le istruzioni a schermo fino al completamento della transazione.
A questo punto potrete decidere se scaricare e installare i giochi immediatamente oppure farlo in un secondo momento: una volta riscattati, i due titoli saranno legati per sempre al vostro account Epic Games Store, dunque potrete effettuarne il download ogni volta che lo vorrete.