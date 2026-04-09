Epic Games Store annuncia il gioco gratis del 16 aprile, quelli di oggi sono disponibili

Uno degli elementi più distintivi del gioco è la gestione della sanità mentale : ognuno dei cinque protagonisti è segnato da traumi e fobie specifiche che, se attivate, ne compromettono la stabilità psicologica, dando vita a effetti debilitanti.

L'obiettivo è quello di fuggire , ma per riuscire nell'impresa dovremo alternarci al comando di questi personaggi e sfruttare le loro abilità peculiari: dall'uso di incantesimi alle eliminazioni silenziose, dalla capacità di distrarre le guardie alle interazioni con lo scenario.

I giochi di oggi e come scaricarli

Come annunciato dall'Epic Games Store la settimana scorsa, i giochi gratis di oggi sono TOMAK: Save the Earth Regeneration e Prop Sumo, e la procedura necessaria per ottenerli è come al solito molto semplice.

Tutto quello che dovete fare è visitare le pagine di TOMAK: Save the Earth Regeneration e Prop Sumo, effettuare l'accesso con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni", quindi seguire le istruzioni a schermo fino al completamento della transazione.

A questo punto potrete decidere se scaricare e installare i giochi immediatamente oppure farlo in un secondo momento: una volta riscattati, i due titoli saranno legati per sempre al vostro account Epic Games Store, dunque potrete effettuarne il download ogni volta che lo vorrete.