Control Resonant sarà doppiato in italiano, confermato a sorpresa da Remedy

Remedy Entertainment ha confermato, attraverso un messaggio sul proprio account ufficiale di X, che Control Resonant sarà interamente doppiato in italiano, oltre ad avere i sottotitoli nella nostra lingua, cosa che risulta sorprendente, se si pensa che il capitolo precedente non lo era.
A meno che non si tratti di un errore, la lista visibile nell'immagine a corredo del messaggio riportato qui sotto parla chiaro: l'italiano è tra le lingue presenti sia in forma di "audio" che come "interfaccia e sottotitoli", cosa che indica essenzialmente la presenza del doppiaggio in questa lingua, oltre ai testi localizzati.
È un'ottima sorpresa, visto che i giochi recenti di Remedy non hanno avuto il doppiaggio in italiano, come lo stesso Control e Alan Wake 2, a indicare un importante cambio di direzione nella distribuzione del gioco.
Il mondo di Control parlerà in italiano per la prima volta
"Siamo felici di annunciare tutte le lingue disponibili al lancio di Control Resonant! In quale lingue lo giocherete?" Si legge nel messaggio di Remedy. "Control Resonant uscirà più tardi nel corso del 2026, mettetelo nella lista dei desideri!".
L'italiano risulta dunque tra le lingue con doppiaggio presente insieme a inglese, portoghese brasiliano, francese, tedesco, giapponese, cinese e spagnolo, dunque un supporto piuttosto esteso in varie lingue per il nuovo gioco Remedy.
Il seguito di Control si presenta simile al capostipite come struttura, ma forse con un maggiore accento sull'azione, oltre che caratterizzato da un'ambientazione molto più aperta, visto che ci si trova in una versione distorta di New York.
Nei giorni scorsi l'abbiamo visto in un videodiario dedicato al gameplay e in un altro che ci ha portato oltre la Oldest House.