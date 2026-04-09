Control Resonant sarà doppiato in italiano, confermato a sorpresa da Remedy

Remedy Entertainment ha confermato, attraverso un messaggio sul proprio account ufficiale di X, che Control Resonant sarà interamente doppiato in italiano, oltre ad avere i sottotitoli nella nostra lingua, cosa che risulta sorprendente, se si pensa che il capitolo precedente non lo era.

A meno che non si tratti di un errore, la lista visibile nell'immagine a corredo del messaggio riportato qui sotto parla chiaro: l'italiano è tra le lingue presenti sia in forma di "audio" che come "interfaccia e sottotitoli", cosa che indica essenzialmente la presenza del doppiaggio in questa lingua, oltre ai testi localizzati.

È un'ottima sorpresa, visto che i giochi recenti di Remedy non hanno avuto il doppiaggio in italiano, come lo stesso Control e Alan Wake 2, a indicare un importante cambio di direzione nella distribuzione del gioco.