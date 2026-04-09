LEGO One Piece presenta i nuovi set basati sulla Stagione 2 della serie Netflix

La linea di LEGO One Piece vedrà l'arrivo il prossimo 1 agosto di nuovi set basati sulla Stagione 2 della serie Netflix, che includono la spettacolare nave da guerra di Garp ma anche piccoli scenari e una riproduzione di TonyTony Chopper.

"Da grande fan del manga e dell'incredibile adattamento live action di Netflix, è un vero onore continuare a lavorare per dare vita al mondo della serie One Piece di Netflix sotto forma di mattoncini LEGO", ha dichiarato Yi-Chien Cheng, Associate Design Lead di LEGO One Piece.

"TonyTony Chopper è sempre stato un personaggio di spicco per me e per molti altri fan, quindi è stato un autentico piacere cercare di ricrearlo nel modo più fedele possibile utilizzando il LEGO System in Play."

"Lavorare a stretto contatto con Oda Sensei alla realizzazione di Chopper per LEGO One Piece è stato uno dei momenti più emozionanti della mia carriera", ha concluso Cheng.