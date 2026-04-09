LEGO One Piece presenta i nuovi set basati sulla Stagione 2 della serie Netflix

La linea di LEGO One Piece vedrà l'arrivo il prossimo 1 agosto di nuovi set basati sulla Stagione 2 della serie Netflix, che includono la spettacolare nave da guerra di Garp ma anche piccoli scenari e una riproduzione di TonyTony Chopper.
"Da grande fan del manga e dell'incredibile adattamento live action di Netflix, è un vero onore continuare a lavorare per dare vita al mondo della serie One Piece di Netflix sotto forma di mattoncini LEGO", ha dichiarato Yi-Chien Cheng, Associate Design Lead di LEGO One Piece.
"TonyTony Chopper è sempre stato un personaggio di spicco per me e per molti altri fan, quindi è stato un autentico piacere cercare di ricrearlo nel modo più fedele possibile utilizzando il LEGO System in Play."
"Lavorare a stretto contatto con Oda Sensei alla realizzazione di Chopper per LEGO One Piece è stato uno dei momenti più emozionanti della mia carriera", ha concluso Cheng.
I dettagli dei set
A pochi giorni dall'annuncio dello speciale in due parti LEGO One Piece, l'opera di Eiichiro Oda continua dunque a far parlare gli appassionati, in questo caso con la presentazione di sei nuovi set LEGO davvero interessanti.
Prenotabili a partire da oggi, i pacchetti vantano le seguenti caratteristiche:
LEGO ONE PIECE Il nascondiglio del Dottor Hiriluk
- Codice: 75641
- Età: 9+
- Prezzo: 29.99 €
- Pezzi: 271
- Dimensioni:
- Altezza: 13 cm
- Larghezza: 16 cm
- Profondità: 16 cm
LEGO ONE PIECE Resa dei conti con Capitano Smoker
- Codice: 75642
- Età: 9+
- Prezzo: 59.99 €
- Pezzi: 547
- Dimensioni:
- Altezza: 14 cm
- Larghezza: 15 cm
- Profondità: 12 cm
LEGO ONE PIECE TonyTony Chopper
- Codice: 75643
- Età: 9+
- Prezzo: 69.99 €
- Pezzi: 577
- Dimensioni:
- Altezza: 19 cm
- Larghezza: 12 cm
- Profondità: 10 cm
LEGO ONE PIECE Dori contro Brogi - Giganti di Little Garden
- Codice: 75645
- Età: 9+
- Prezzo: 79.99 €
- Pezzi: 733
- Dimensioni:
- Altezza: 35 cm
- Larghezza: 17 cm
- Profondità: 23 cm
LEGO ONE PIECE Battaglia al Castello di Drum
- Codice: 75645
- Età: 9+
- Prezzo: 99.99 €
- Pezzi: 1.038
- Dimensioni:
- Altezza: 35 cm
- Larghezza: 17 cm
- Profondità: 23 cm
LEGO ONE PIECE La nave da guerra di Garp
- Codice: 75646
- Età: 9+
- Prezzo: 169.99 €
- Pezzi: 1.705
- Dimensioni:
- Altezza: 39 cm
- Larghezza: 44 cm
- Profondità: 18 cm