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LEGO One Piece presenta i nuovi set basati sulla Stagione 2 della serie Netflix

Sono stati presentati i nuovi set LEGO basati sullaa Stagione 2 della serie televisiva di One Piece su Netfllix: si tratta di sei pacchetti davvero interessanti.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/04/2026
La nave da guerra di Garp per la linea LEGO One Piece

La linea di LEGO One Piece vedrà l'arrivo il prossimo 1 agosto di nuovi set basati sulla Stagione 2 della serie Netflix, che includono la spettacolare nave da guerra di Garp ma anche piccoli scenari e una riproduzione di TonyTony Chopper.

"Da grande fan del manga e dell'incredibile adattamento live action di Netflix, è un vero onore continuare a lavorare per dare vita al mondo della serie One Piece di Netflix sotto forma di mattoncini LEGO", ha dichiarato Yi-Chien Cheng, Associate Design Lead di LEGO One Piece.

"TonyTony Chopper è sempre stato un personaggio di spicco per me e per molti altri fan, quindi è stato un autentico piacere cercare di ricrearlo nel modo più fedele possibile utilizzando il LEGO System in Play."

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"Lavorare a stretto contatto con Oda Sensei alla realizzazione di Chopper per LEGO One Piece è stato uno dei momenti più emozionanti della mia carriera", ha concluso Cheng.

I dettagli dei set

A pochi giorni dall'annuncio dello speciale in due parti LEGO One Piece, l'opera di Eiichiro Oda continua dunque a far parlare gli appassionati, in questo caso con la presentazione di sei nuovi set LEGO davvero interessanti.

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Prenotabili a partire da oggi, i pacchetti vantano le seguenti caratteristiche:

LEGO ONE PIECE Il nascondiglio del Dottor Hiriluk

  • Codice: 75641
  • Età: 9+
  • Prezzo: 29.99 €
  • Pezzi: 271
  • Dimensioni:
    • Altezza: 13 cm
    • Larghezza: 16 cm
    • Profondità: 16 cm

LEGO ONE PIECE Resa dei conti con Capitano Smoker

  • Codice: 75642
  • Età: 9+
  • Prezzo: 59.99 €
  • Pezzi: 547
  • Dimensioni:
    • Altezza: 14 cm
    • Larghezza: 15 cm
    • Profondità: 12 cm

LEGO ONE PIECE TonyTony Chopper

  • Codice: 75643
  • Età: 9+
  • Prezzo: 69.99 €
  • Pezzi: 577
  • Dimensioni:
    • Altezza: 19 cm
    • Larghezza: 12 cm
    • Profondità: 10 cm

LEGO ONE PIECE Dori contro Brogi - Giganti di Little Garden

  • Codice: 75645
  • Età: 9+
  • Prezzo: 79.99 €
  • Pezzi: 733
  • Dimensioni:
    • Altezza: 35 cm
    • Larghezza: 17 cm
    • Profondità: 23 cm

LEGO ONE PIECE Battaglia al Castello di Drum

  • Codice: 75645
  • Età: 9+
  • Prezzo: 99.99 €
  • Pezzi: 1.038
  • Dimensioni:
    • Altezza: 35 cm
    • Larghezza: 17 cm
    • Profondità: 23 cm

LEGO ONE PIECE La nave da guerra di Garp

  • Codice: 75646
  • Età: 9+
  • Prezzo: 169.99 €
  • Pezzi: 1.705
  • Dimensioni:
    • Altezza: 39 cm
    • Larghezza: 44 cm
    • Profondità: 18 cm
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