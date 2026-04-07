LEGO One Piece è stato annunciato da Netflix, ecco trailer e data

Netflix ha annunciato LEGO One Piece, uno speciale in due parti che farà il proprio debutto sulla piattaforma streaming il prossimo 29 settembre e che segna una collaborazione storica fra la serie creata da Eiichiro Oda e i celebri mattoncini di plastica.

Il progetto "racconta nuovamente gli epici eventi delle prime due stagioni della serie live action di One Piece, in un modo che solo LEGO può realizzare: ricco di comicità, emozioni e azione costruita con i mattoncini."

Da questo punto di vista, LEGO One Piece punta a rappresentare "il punto di ingresso perfetto per le nuove reclute e a offrire un'inedita ed entusiasmante prospettiva per i pirati veterani", recita la presentazione ufficiale della collaborazione.

Si tratta di un progetto unico nel suo genere, pensato per fondere l'immaginario dell'opera di Eiichiro Oda con l'inconfondibile stile dei mattoncini LEGO, mantenendo lo spirito avventuroso e scanzonato della saga.