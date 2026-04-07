L'SSD Lexar da 1TB è compatibile con PC e PS5: puoi acquistarlo in offerta su Amazon, 7400MB/s in lettura e 6500MB/s in scrittura

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sull'SSD da 1TB targato Lexar che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 24% per un costo finale d'acquisto di 151,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Siamo sicuramente lontani delle cifre di qualche mese/anno fa per questa tipologia di prodotti che, a causa della tante volte citata e notizia crisi del mondo hardware, hanno subito un rincaro notevole dei costi. Nonostante ciò, però, per chiunque sia alla ricerca (per necessità) di questa tipologia di prodotti, uno sconto come questo potrebbe essere interessante da sfruttare.