0

L'SSD Lexar da 1TB è compatibile con PC e PS5: puoi acquistarlo in offerta su Amazon, 7400MB/s in lettura e 6500MB/s in scrittura

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione sull'SSD Lexar da 1TB compatibile sia con PC sia con PlayStation 5. Tutti i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/04/2026
SSD Lexar

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sull'SSD da 1TB targato Lexar che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 24% per un costo finale d'acquisto di 151,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Siamo sicuramente lontani delle cifre di qualche mese/anno fa per questa tipologia di prodotti che, a causa della tante volte citata e notizia crisi del mondo hardware, hanno subito un rincaro notevole dei costi. Nonostante ciò, però, per chiunque sia alla ricerca (per necessità) di questa tipologia di prodotti, uno sconto come questo potrebbe essere interessante da sfruttare.

Ulteriori dettagli su questo SSD

L'SSD Lexar da 1TB è un'unità di archiviazione che raggiunge fino a 7400 MB/s in lettura e 6500 MB/s in scrittura, garantendo tempi di caricamento ridotti e trasferimenti dati estremamente rapidi. Uno dei punti di forza di questo SSD è il consumo energetico ottimizzato: utilizza fino al 40% di energia in meno rispetto agli SSD PCIe Gen 4 dotati di cache DRAM.

61V3W8Ik6Ql Ac Sl1500

L'integrazione della tecnologia Host Memory Buffer (HMB) 3.0 consente al dispositivo di utilizzare la memoria del sistema come cache, simulando il comportamento della DRAM. Inoltre, la compatibilità con PlayStation 5 lo rende una soluzione versatile anche per il gaming su console.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'SSD Lexar da 1TB è compatibile con PC e PS5: puoi acquistarlo in offerta su Amazon, 7400MB/s in lettura e 6500MB/s in scrittura