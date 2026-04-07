0

Industria 2 svela la data di uscita con un nuovo trailer

Bleakmill ha ora svelato la data di uscita di Industria 2, il suo nuovo sparatutto narrativo con ambientazioni horror. Vediamone il trailer ufficiale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/04/2026
Un vicolo nel videogioco Industria 2

Tramite un nuovo trailer pubblicato su YouTube, lo sviluppatore Bleakmill ha svelato al mondo la data di uscita di Industria 2, il seguito di un apprezzato sparatutto narrativo indie che si è ispirato ad Half-Life.

Vediamo tutti i dettagli confermati dal trailer ufficiale.

La data di uscita e il trailer di Industria 2

Come viene confermato alla fine del video, Industria 2 sarà disponibile dal 15 aprile su PC, precisamente tramite Steam, GOG ed Epic Games Store. Per il momento non ci sono conferme per una pubblicazione su console.

Industria 2 è ambientato svariati anni dopo gli eventi del primo capitolo e ci mette nei panni di Nora, che si trova intrappolata in una dimensione parallela, lontana da casa. Intrappolata tra delle mura costruite da macchine, la protagonista deve sopravvivere in solitaria in una cappella abbandonata vicina alla costa.

Annunciato Serious Sam: Shatterverse con un trailer, è uno sparatutto cooperativo roguelite Annunciato Serious Sam: Shatterverse con un trailer, è uno sparatutto cooperativo roguelite

Al centro dell'avventura vi è una intelligenza artificiale creata anche grazie a Nora, che comprende che non può sfuggire alle proprie colpe e deve affrontare il proprio passato. In termini di gameplay, Industria 2 propone interazioni basate sulla fisica, oltre che gestione dell'inventario e creazione di risorse e potenziamento delle armi, usando vari tipi di accessori come silenziatori, caricatori estesi e non solo.

Il gioco è violento, ma ci scontriamo unicamente contro robot, che faremo a pezzi, spargendo olio motore attorno ai corpi meccanici distrutti. L'avventura promette 4-6 ore di gioco e una storia con "personaggi memorabili" ed "eventi emozionanti".

Su Steam potete trovare una demo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Industria 2 svela la data di uscita con un nuovo trailer