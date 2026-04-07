Industria 2 svela la data di uscita con un nuovo trailer

Tramite un nuovo trailer pubblicato su YouTube, lo sviluppatore Bleakmill ha svelato al mondo la data di uscita di Industria 2 , il seguito di un apprezzato sparatutto narrativo indie che si è ispirato ad Half-Life.

La data di uscita e il trailer di Industria 2

Come viene confermato alla fine del video, Industria 2 sarà disponibile dal 15 aprile su PC, precisamente tramite Steam, GOG ed Epic Games Store. Per il momento non ci sono conferme per una pubblicazione su console.

Industria 2 è ambientato svariati anni dopo gli eventi del primo capitolo e ci mette nei panni di Nora, che si trova intrappolata in una dimensione parallela, lontana da casa. Intrappolata tra delle mura costruite da macchine, la protagonista deve sopravvivere in solitaria in una cappella abbandonata vicina alla costa.

Al centro dell'avventura vi è una intelligenza artificiale creata anche grazie a Nora, che comprende che non può sfuggire alle proprie colpe e deve affrontare il proprio passato. In termini di gameplay, Industria 2 propone interazioni basate sulla fisica, oltre che gestione dell'inventario e creazione di risorse e potenziamento delle armi, usando vari tipi di accessori come silenziatori, caricatori estesi e non solo.

Il gioco è violento, ma ci scontriamo unicamente contro robot, che faremo a pezzi, spargendo olio motore attorno ai corpi meccanici distrutti. L'avventura promette 4-6 ore di gioco e una storia con "personaggi memorabili" ed "eventi emozionanti".

Su Steam potete trovare una demo.