Annunciato Serious Sam: Shatterverse con un trailer, è uno sparatutto cooperativo roguelite

Sfruttando la vetrina offerta dall'Xbox Partner Preview, Devolver Digital e Behaviour Interactive, lo studio di Dead by Daylight, hanno unito le forze per presentare Serious Sam: Shatterverse, uno sparatutto multiplayer cooperativo dove squadre da cinque giocatori, ognuno che interpreta una variante alternativa di Sam, deve far fronte a orde di nemici.
Per l'occasione abbiamo visto il primo trailer ufficiale ed è stata confermata l'uscita su PC, Xbox, PS5 durante il corso del 2026. Inoltre, il gioco supporta il programma Xbox Play Anywhere.
Nei panni di tanti Sam
Come possiamo vedere dal filmato, il titolo punta a mantenere lo spirito caotico e sopra le righe della serie, con un arsenale volutamente esagerato che mescola armi classiche e nuove trovate provenienti dalle dimensioni parallele.
Le partite si svolgono in arene realizzate a mano ma rimescolate proceduralmente, con anomalie, portali e opportunità ad alto rischio che possono potenziare una run o farla crollare all'istante. Avanzando si sbloccano modificatori, upgrade permanenti e ricompense più ricche. Non mancano le orde di nemici iconici della serie, affiancati da nuove creature al servizio di Mental.