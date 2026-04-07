The One Piece, la nuova serie animata è stata mostrata da Netflix con un teaser

Netflix ha pubblicato il primo teaser di The One Piece, la nuova serie animata basata sul manga di Eiichiro Oda, che punta a raccontare nuovamente l'intera saga ma utilizzando un approccio diverso.

L'idea alla base di questo remake animato è quella di offrire anche ai nuovi spettatori la possibilità di seguire le vicende di Monkey D. Rufy e della sua ciurma, godendo di un adattamento più concreto e meno dispersivo, caratterizzato anche e soprattutto da una qualità superiore per quanto concerne disegni e animazioni.

Annunciato ufficialmente durante la Jump Festa 2024, The One Piece verrà prodotto da WIT Studio, già noto per lavori di grande impatto come Attack on Titan e Spy x Family, e verrà distribuito in esclusiva su Netflix a livello internazionale.

A differenza dell'anime storico, trasmesso dal 1999, questa nuova versione sarà una vera e propria ri-narrazione del manga originale, con un ritmo più moderno e una struttura pensata per evitare le lungaggini tipiche delle produzioni settimanali.