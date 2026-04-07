The One Piece, la nuova serie animata è stata mostrata da Netflix con un teaser

Netflix ha pubblicato il primo teaser di The One Piece, la nuova serie animata basata sul manga di Eiichiro Oda, che punta a raccontare nuovamente l'intera saga ma utilizzando un approccio diverso.
L'idea alla base di questo remake animato è quella di offrire anche ai nuovi spettatori la possibilità di seguire le vicende di Monkey D. Rufy e della sua ciurma, godendo di un adattamento più concreto e meno dispersivo, caratterizzato anche e soprattutto da una qualità superiore per quanto concerne disegni e animazioni.
Annunciato ufficialmente durante la Jump Festa 2024, The One Piece verrà prodotto da WIT Studio, già noto per lavori di grande impatto come Attack on Titan e Spy x Family, e verrà distribuito in esclusiva su Netflix a livello internazionale.
A differenza dell'anime storico, trasmesso dal 1999, questa nuova versione sarà una vera e propria ri-narrazione del manga originale, con un ritmo più moderno e una struttura pensata per evitare le lungaggini tipiche delle produzioni settimanali.
Si parte dalla saga del Mare Orientale
Il primo teaser di The One Piece raccoglie gli artwork presentati tempo fa e vi aggiunge nuovi materiali, fra cui un'evocativa immagine che ritrae i protagonisti della serie mentre osservano insieme il sole spuntare dal mare.
Il remake si concentrerà, quantomeno inizialmente, sulla saga del Mare Orientale, ovverosia l'arco narrativo che vede Rufy formare la sua famosa ciurma, che verrà raccontato in una maniera più fedele rispetto al manga e con una grande attenzione alla resa visiva.