POCO X8 Pro Max, la recensione dello smartphone Android buono per tutto o quasi

In un contesto di questo tipo, potrebbero emergere ulteriormente i brand che da sempre fanno del rapporto qualità/prezzo un cardine della propria offerta, garantendo quindi ai consumatori più attenti un prodotto magari più concreto e meno patinato. POCO, il brand di Xiaomi dedicato agli smartphone medio gamma , risponde proprio a questa descrizione; ma, sebbene sia nato nel contesto di un'offerta votata al risparmio, nel corso del tempo ha ampliato il proprio catalogo andando a puntare sempre più in alto. Il nuovo POCO X8 Pro Max ne è la conferma plastica, perché a tutti gli effetti è quello che un tempo si sarebbe potuto chiamare con l'abusatissimo termine di "flagship killer", sebbene appartenga alla serie X che si posiziona uno scalino sotto la F. Scopriamo quindi com'è andata stavolta nella nostra recensione del POCO X8 Pro Max .

Nel complicatissimo momento storico che stiamo passando, in cui una serie di eventi "macro" ha portato effetti di ampio impatto anche sulle nostre vite quotidiane, tra i tanti fattori letteralmente impazziti nel corso degli ultimi mesi c'è quello dei costi della componentistica elettronica.

La protezione IP68 è decisamente molto buona considerando la fascia di prezzo , e garantisce una elevata sicurezza sia nei confronti della polvere che dell'acqua, anche nel caso di immersioni fino a 1.5 metri per 30 minuti.

La connettività è naturalmente completa e adeguata con 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC e il supporto eSIM.

Poco male comunque, perché stiamo parlando di un ottimo SoC a 3 nanometri Octa-core (un core a 3.73 GHz Cortex-X925, 3 core a 3.3 GHz Cortex-X4 e 4 core 2.4 GHz Cortex-A720) accompagnato da una GPU Immortalis-G925 MC12.

Anzitutto chiariamo che il POCO X8 Pro Max rappresenta il rebranding per l'occidente dello Xiaomi Redmi Turbo 5 Max, smartphone dedicato al solo mercato cinese e ovviamente sempre appartenente all'enorme catalogo Xiaomi. Come da tradizione per POCO, le caratteristiche tecniche sono parecchio interessanti per la fascia di prezzo, a partire dal SoC Mediatek Dimensity 9500s . Quest'ultimo è sulla carta soltanto un passo indietro rispetto all'attuale chip di punta 9500, sebbene nella realtà dei fatti sia un semplice rebranding del 9400 Plus dell'anno scorso.

Design

Diciamo la verità, degli smartphone di POCO si può dire tutto, ma non che si distinguano per scelte di design particolarmente originali o innovative. Ed è anche una cosa tutto sommato sensata, nel messaggio basato sulla concretezza senza tanti fronzoli che ha sempre veicolato il brand. Anche nel caso di questo POCO X8 Pro Max quindi la regola viene confermata, per cui non siamo certamente di fronte a un telefono che possa catturare gli sguardi delle persone per strada.

Il design è abbastanza banale e non particolarmente distintivo

Il fattore di forma è quello a mattoncino classico coi bordi arrotondati, estremamente familiare e inoffensivo quindi. La cornice in metallo dona un elemento premium senza dubbio gradito, mentre la cover posteriore in fibra di vetro appare solida e robusta.

Il trattamento oleofobico particolarmente efficace e l'effetto opaco aiutano molto nell'evitare di catturare impronte o sporco, perlomeno nella colorazione bianca del modello che abbiamo avuto in prova. La parte anteriore dedicata al display è invece protetta dal "solito" Gorilla Glass 7i, ormai diventato uno standard per questa fascia di prezzo. Il foro della fotocamera è piccolo e collocato al centro nella parte superiore.

Il POCO X8 Pro Max non è un telefono nè piccolo nè leggero: 162,9 x 77,9 x 8,2 mm e 218 grammi di peso lo rendono quindi non adatto a chi cerca misure contenute.

La disposizione dei tasti è molto standard, con volume e accensione posti sul lato destro, mentre il carrellino della SIM è sotto, vicino alla presa USB Type-C. Non ci sono tasti aggiuntivi dedicati a funzioni specifiche.

I tasti sono quelli essenziali, senza aggiunte legate a funzioni extra

L'area delle fotocamere principali non offre spunti particolari, richiamando la forma a pillola di iPhone 16, per intenderci. I due sensori sono collocati uno sopra l'altro in un'isola leggermente rialzata posta verso l'angolo superiore sinistro, mentre accanto ci sono i flash. Unico elemento significativo qui è la presenza di due anelli RGB led che circondano le fotocamere, che in italiano sono gestiti nel menu "Effetti di Illuminazione". In pratica offrono effetti visivi, di colore personalizzabile, in base a contesti di uso delle diverse app: possono illuminarsi con le chiamate in arrivo o fornire un feedback sullo stato della ricarica, ma anche attivarsi durante la riproduzione di musica o dei giochi. Diciamo che non è esattamente una funzione che cambia la vita, e anzi può risultare un po' pacchiana, ma magari qualcuno può trovarla piacevole.

I colori disponibili infine sono tre e anche qui parecchio standard: Bianco, Nero e Blu.