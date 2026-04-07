Alcuni fan di Crimson Desert hanno ucciso tutti i nemici e ora il gioco è troppo pacifico

La conseguenza è che una volta che si è eliminato ogni singolo avversario, nel completare ogni missione e nell'esplorare ogni luogo, ci si ritrova in una mappa quasi vuota di nemici . Alcuni giocatori si stanno rendendo conto che Crimson Desert diventa così fin troppo pacifico.

Se non state giocando a Crimson Desert potreste non sapere che l'opera di Pearl Abyss non include un vero e proprio sistema di ricomparsa dei nemici. La maggior parte degli avversari sconfitti non ritorna in gioco e una volta che un accampamento avversario viene liberato, gli avversari non lo riprenderanno. Le missioni inoltre non sono ripetibili e non ci sono sistemi per avere semplici quest all'infinito, come accade ad esempio in giochi come Skyrim.

Le critiche degli utenti a Crimson Desert (ma c'è chi non è d'accordo)

Tramite Reddit, alcuni utenti hanno iniziato a criticare il fatto che l'avventura rischia di terminare i nemici da affrontare prima di aver completato delle sfide di combattimento. Inoltre, nel momento nel quale si dispone dei migliori equipaggiamenti, non c'è quasi nessuno sul quale utilizzarli. Il tutto, secondo l'utente, è accaduto a 109 ore di gioco.

Spiega che in sei ore di gioco, nelle fasi finali, è riuscito a fare solo due scontri, tra l'altro della durata di soli dieci secondi. L'utente afferma che altri giochi, come Skyrim, Oblivion, Morrowind, Kingdoms of Amalur e Dragon's Dogma, hanno invece contenuti ripetibili.

Inoltre, i due personaggi giocabili secondari non sono interessanti da usare perché la storia si focalizza sul principale - Kliff - e nel momento nel quale ci si potrebbe dedicare a loro non ci sono più nemici contro i quali scontrarsi.

La critica dell'utente, di cui potete vedere il post poco sopra, ha raccolto oltre 2900 Mi Piace e oltre 1400 commenti. Molti sono d'accordo con le critiche, ma non tutti. C'è chi afferma che molto semplicemente il gioco finisce e che non è necessario andare avanti. Inoltre, altri affermano che è sempre possibile iniziare un nuovo salvataggio per rigiocare tutto.

Ciò detto, potrebbe essere nell'interesse di Pearl Abyss inserire dei contenuti ripetibili da endgame, con una buona difficoltà, così da soddisfare chi vuole mettere alla prova il proprio bottino o nuove strategie di combattimento.

Oppure ci si può ricordare di quei giocatori di Crimson Desert che amano guardare i personaggi non giocanti che lavorano e capire che alle volte ci si può divertire con poco.