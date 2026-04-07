Classifica Steam, Crimson Desert e Slay the Spire 2 non mollano la vetta

La classifica Steam è ancora dominata da Crimson Desert e Slay the Spire 2, dunque da questo punto di vista sono ormai tre settimane che la top 10 della piattaforma Valve non presenta delle novità. Sono tuttavia cambiati diversi nomi dalla terza posizione in poi.

Sull'ultimo gradino del podio troviamo infatti Resident Evil 4, risalito probabilmente grazie alle offerte, mentre la top five viene completata dalla new entry Gray Zone Warfare e da ARC Raiders, che guadagna dunque una posizione.

Crimson Desert Slay the Spire 2 Resident Evil 4 Gray Zone Warfare ARC Raiders RACCOIN: Coin Pusher Roguelike Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Enhanced NBA 2K26 Call of Duty: Black Ops 7

Il resto della classifica è quasi completamente differente, con RACCOIN: Coin Pusher Roguelike, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V Enhanced che mantiene l'ottavo posto e infine NBA 2K26 e Call of Duty: Black Ops 7 a chiudere la lista.