Control Resonant ha una data d'uscita, annunciata con un trailer cinematografico

In occasione dello State of Play di questa sera, Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico di Control Resonant, con cui ha svelato altri dettagli della storia del gioco e svelato la data d'uscita ufficiale: 24 settembre 2026.

Dopo aver trascorso anni in isolamento sotto il controllo del Federal Bureau of Control (FBC), Dylan Faden viene richiamato in azione proprio mentre una nuova crisi soprannaturale minaccia di travolgere il mondo. Costretto a collaborare con coloro che un tempo lo tenevano prigioniero, si ritroverà al centro di una missione cruciale.

Nei panni di Dylan, dovrete affrontare una misteriosa entità cosmica in grado di manipolare le fondamenta stesse della realtà. Per sopravvivere alle minacce che stanno devastando Manhattan, sarà necessario padroneggiare e sviluppare i suoi straordinari poteri.

L'avventura vi porterà a esplorare ampie aree della città, ormai contaminate dall'influenza corruttrice dell'Hiss, da un pericoloso organismo invasivo noto come Muffa e da numerosi altri fenomeni paranaturali. Mentre combatterete per contenere il caos dilagante, avrete anche l'opportunità di scoprire nuovi aspetti delle capacità soprannaturali di Dylan e di portarle al loro massimo potenziale.

Nel corso del viaggio, Dylan sarà inoltre alla ricerca di sua sorella Jesse Faden, direttrice dell'FBC, nonché protagonista del primo Control, nel tentativo di comprendere l'origine delle minacce fuoriuscite dalla Oldest House e fermare una catastrofe che potrebbe mettere in pericolo l'intera realtà.