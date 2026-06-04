Control Resonant: accesso anticipato e bonus esclusivi per gli utenti PS5

In occasione dell'ultimo State of Play, Remedy Entertainment ha presentato un nuovo trailer della storia di Control Resonant, rivelando al tempo stesso alcuni dettagli sulle edizioni disponibili al lancio. La Digital Deluxe Edition del gioco sarà proposta a 70 euro su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, ma gli utenti PS5 potranno beneficiare di contenuti aggiuntivi non previsti sulle altre piattaforme. Chi acquisterà l'edizione deluxe sulla console Sony avrà infatti accesso al gioco con 48 ore di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale, potendo iniziare a giocare dal 22 settembre anziché dal 24 settembre.