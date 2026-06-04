Control Resonant: accesso anticipato e bonus esclusivi per gli utenti PS5

In occasione dell'ultimo State of Play, Remedy Entertainment ha presentato un nuovo trailer della storia di Control Resonant, rivelando al tempo stesso alcuni dettagli sulle edizioni disponibili al lancio. La Digital Deluxe Edition del gioco sarà proposta a 70 euro su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, ma gli utenti PS5 potranno beneficiare di contenuti aggiuntivi non previsti sulle altre piattaforme. Chi acquisterà l'edizione deluxe sulla console Sony avrà infatti accesso al gioco con 48 ore di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale, potendo iniziare a giocare dal 22 settembre anziché dal 24 settembre.
Altri privilegi
Oltre all'accesso anticipato, la versione PlayStation 5 includerà anche il costume esclusivo "Occult Outfit". Su tutte le piattaforme, invece, la Deluxe Edition comprenderà il costume "Hiss Corruption" e l'artefatto "Pickpocket's Tool".
La scelta di offrire contenuti e vantaggi esclusivi su una singola piattaforma non rappresenta una novità nel settore videoludico, ma in questo caso ha attirato l'attenzione perché il prezzo dell'edizione deluxe è identico su tutte le piattaforme. Di conseguenza, gli utenti Xbox e PC pagheranno la stessa cifra ottenendo di meno.
Un'altra conseguenza dell'accesso anticipato riguarda il possibile rischio di spoiler: i giocatori Xbox e PC potrebbero infatti trovarsi esposti a dettagli sulla trama diffusi online nei due giorni che separano l'inizio dell'accesso anticipato dal lancio ufficiale.
Per il resto, Control Resonant debutterà il 24 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.
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