Il trailer di lancio di The Stone of Madness sottolinea le peculiarità del gioco

Agnes, Leonora, Eduardo, Amelia e Alfredo , questi i nomi dei protagonisti di The Stone of Madness, dovranno cercare dunque di eliminare o aggirare le guardie, esplorare scenari pieni di insidie e combattere persino contro le loro visioni.

Nell'ambito di un impianto strategico in tempo reale , dotato anche di elementi stealth, questi personaggi si ritrovano a dar fondo alle proprie risorse per affrontare le loro fobie, scoprire i misteri del monastero e trovare un modo per fuggire.

The Game Kitchen e Teku Studios hanno pubblicato il trailer di lancio di The Stone of Madness , l'affascinante strategico dal peculiare stile grafico che è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Un'altra opera peculiare da The Game Kitchen

Annunciato lo scorso agosto, The Stone of Madness conferma il desiderio di The Game Kitchen di cimentarsi con opere peculiari, come la serie Blasphemous che tanto successo ha riscosso finora.

In questo caso avremo a che fare con personaggi afflitti da traumi e paure, anche violente, che andranno a influenzare le loro capacità, sfociando eventualmente in episodi di paranoia e demenza o improvvisi scatti d'ira.

Durante la campagna di The Stone of Madness potremo optare per due differenti percorsi, ognuno costellato da avvenimenti, incontri e colpi di scena, mentre ogni scelta avrà delle conseguenze e influenzerà in maniera rilevante il corso degli eventi.