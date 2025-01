Your Friendly Neighborhood Spider-Man non è "fastidioso o woke", dice il doppiatore dell'Uomo Ragno

Disney Plus pubblicherà il 29 gennaio la serie animata Your Friendly Neighborhood Spider-Man, un omaggio alle origini fumettistiche del personaggio negli anni '60. Il cartone riporta il personaggio in un'ambientazione liceale ma in un'epoca moderna e in un universo alternativo a quello del MCU. Il doppiatore del personaggio principale è Hudson Thames, lo stesso di What If ... ?

L'attore ha commentato la serie e ha detto che gli piace soprattutto perché non è "fastidiosa e woke".