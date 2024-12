Your Friendly Neighborhood Spider-Man mostra un nuovo trailer: vediamolo insieme alla data di uscita su Disney+

Marvel ha pubblicato un trailer di Your Friendly Neighborhood Spider-Man , la nuova serie animata che sarà pubblicata su Disney Plus il 29 gennaio .

Il trailer di Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Questo trailer è tutto incentrato sulla celebrazione delle origini di Spidey, includendo il classico tema televisivo di Spider-Man, la scena iniziale ambientata nel negozio di fumetti, e più in generale uno stile e delle transizioni che si rifanno allo stile degli albi a fumetti. Anche se sembra guardare al passato, la serie è ambientata in realtà in epoca moderna e vedremo come un giovane Peter Parker/Spider-Man si confronta con aspetti quali le dirette sui social media mentre salva le persone e cercare di gestire la vista scolastica.

In questa serie, Norman Osborn sarà il mentore di Peter Parker. In precedenza era stato rivelato che vedremo anche altri volti famosi Marvel, tra cui Doctor Strange Amadeus Cho, Nico Minoru, Doctor Octopus, Bentley Wittman/Wizard, Mac Gargan/Scorpion, Dmitri Smerdyakov/Cameleon, Aleksei Sytsevich/Rhino, James Sanders/Speed Demon, Milos Masaryk/Unicorn e Anton Miguel Rodriquez/Tarantula. Inoltre, Capitan America fa un'apparizione in una foto con Osborn, ma resta da vedere se sarà effettivamente presente nella storia.

Parlando sempre di Spider-Man e di prodotti animati, Sony ha confermato i registi di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e i fan saranno felici.