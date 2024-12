L'aggiornamento Feybreak di Palworld è servito a far tornare i giocatori? Vediamo i dati dopo una settimana

I dati di Palworld

Il numero, di per sé, vuol dire ovviamente poco. Bisogna infatti sapere che, a parte un paio di momenti (ad aprile e a giugno di quest'anno), Palworld ha viaggiato per la maggior parte del 2024 tra i 20.000 e 50.000 utenti contemporanei. Il nuovo aggiornamento però ha causato una crescita giornaliera. Dal 23 dicembre, ogni singolo giorno vi è stato un picco di accessi, via via sempre più alto. Dovremo vedere se oggi, 30 dicembre, vi sarà un nuovo record mensile oppure se dopo una settimana il pubblico ha già esaurito le novità introdotte con l'aggiornamento.

Ovviamente questi numeri sono piccolissimi se comparati al periodo di lancio, che ha visto oltre 2,1 milioni di giocatori contemporanei. Tale cifra però non deve essere usata come metro di paragone: considerando che vi è stata un crescita del 515% rispetto allo scorso mese, sicuramente l'aggiornamento di Parlworld ha fatto successo. Va inoltre ricordato che esistono anche le versioni Xbox e PlayStation di Palworld, quindi il numero di utenti totali è più alto.

Ricordiamo infine che Palworld festeggia il Natale con sei costumi festivi gratuiti per i Pal. Se invece volete vedere tutti i dettagli di Feybreak ecco trailer e novità.