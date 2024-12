L'aggiornamento Feybreak di Palworld è disponibile, vediamo trailer e novità

Non è finita qui!

Come già riportato durante l'annuncio dell'aggiornamento Feybreak di Palworld, fra le novità dell'update ci sono anche la nuova fortezza Platform Oil Rig e un boss che ne protegge l'entrata, un potente Attack Chopper pronto a fermare qualsiasi intrusione.

Il level cap è stato alzato a 60, è stato inserito un nuovo raid (Xenolord) e alcuni oggetti e meccaniche inedite che vanno ad aggiungere un pizzico di spessore a determinati aspetti dell'esperienza, come i moduli a sfera per le catture, il metal detector, gli stivali per il doppio salto o lo scatto in aria e altro ancora.