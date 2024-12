Palworld si espande con il grosso update Feybreak, annunciato con trailer e data di uscita molto vicina

PocketPair continua a espandere Palworld, che presto riceverà il nuovo e grosso update Feybreak, annunciato con un trailer in occasione dei The Game Awards 2024 e con data di uscita alquanto vicina, fissata per il 23 dicembre.

Si tratta di un sostanzioso aggiornamento che rappresenta, di fatto, una vera e propria espansione, che arricchisce ulteriormente il mondo e i contenuti del gioco, il quale è ancora in effetti in pieno sviluppo e continua ad arricchirsi di novità.

Nonostante i problemi emersi in seguito alla denuncia di The Pokemon Company, PocketPair non sembra molto intimorita e, sul fronte dello sviluppo, continua comunque a sviluppare contenuti per Palworld.