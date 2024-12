Il nuovo trailer di Dying Light: The Beast svela il periodo di uscita su PC, PlayStation e Xbox

I The Game Awards 2024 come previsto sono stati un evento che ha visto come protagonisti molti giochi in uscita il prossimo anno. Tra questi c'era anche Dying Light: The Beast, che abbiamo rivisto in azione in un nuovo trailer. Non solo, per l'occasione è stato svelato anche il periodo di uscita su PC e console PlayStation e Xbox, fissato all'estate del prossimo anno.

Il filmato introduce ai giocatori la figura del Barone, l'uomo dietro agli atroci esperimenti durati anni condotti sul protagonista Kyle Crane, grazie ai quali ha sviluppato una forza bestiale ed esplosiva. Il trailer offre anche alcuni spezzoni di gameplay, che come da tradizione mescola parkour, combattimento corpo a corpo e l'uso di un variegato arsenale di armi da fuoco per sopravvivere contro nemici umani e zombi.