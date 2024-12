The First Berserker: Khazan ha una data di uscita, annunciata con un trailer ai TGA

The First Berserker: Khazan ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer in occasione dei The Game Awards 2024: l'action RPG prodotto da Nexon sarà disponibile a partire dal 27 marzo 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ambientato nell'universo di Dungeon Fighter Online, The First Berserker: Khazan ci metterà al comando di un guerriero mosso dal desiderio di vendetta e da una forza oscura che vediamo all'opera anche e soprattutto in questo video.

Le sequenze mostrano infatti il protagonista dell'avventura alle prese con un enorme mostro che appare imbattibile ma non ha fatto i conti con la resistenza sovrumana di Khazan, che risorge all'ultimo momento per mettere a segno un colpo mortale.

La spettacolarità del trailer non deve sorprendere: a quanto pare a supervisionarne la realizzazione sono stati nientemeno che i fratelli Russo.