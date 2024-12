Stage Fright è il nuovo gioco dagli autori della serie Overcooked

Durante i The Game Awards 2024 è stato annunciato Stage Fright, il nuovo gioco dagli autori della serie Overcooked. Si tratta di un'esperienza cooperativa per 2 giocatori presentata con un simpatico trailer in cui i persoanggi si ritrovano catapultati da un cinema in una realtà alternativa in cui devono fuggire da dei terribili mostri.

Stage Fright è stato progettato da zero come un'esperienza cooperativa, ricca di momenti caotici in stile Overcooked e di meccaniche collaborative ispirate alle escape room. Pubblicato da Hello Games, è stato pensato per favorire la comunicazione e il gioco di squadra, nonché per essere accessibile a una vasta gamma di giocatori.

I giocatori dovranno guidare Drew, Blake e Charlie attraverso una storia di formazione affascinante, piena di cuore e di personaggi memorabili.