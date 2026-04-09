I fan di Pokémon Champions hanno scoperto che si può aumentare la risoluzione in un modo strano

Pokémon Champions è stato pubblicato e pare abbia vari problemi, compreso un bug che impedisce di ottenere la risoluzione massima (4K) in modalità TV su Nintendo Switch 2.
I fan però hanno scoperto che c'è un modo per risolvere il problema temporaneamente, scollegando e ricollegando la console al Dock.
Come aumentare la risoluzione di Pokémon Champions
Di norma, Pokémon Champions in modalità TV su Nintendo Switch 2 dovrebbe raggiungere il 4K e 30 FPS, ma per qualche motivo, anche se la console è connessa alla base, il videogioco rimane bloccato a 1080p.
Se si scollega e si ricollega la console al dock, però, Pokémon Champions capisce che è in modalità TV e quindi aumenta la risoluzione in 4K. Secondo le segnalazioni, però, è necessario rifare questo procedimento a ogni singolo avvio del videogioco. Non è nulla di complesso o troppo faticoso, ma ovviamente non è piacevole che il gioco non funzioni come previsto.
Joe Merrick, che si occupa del fan site dedicato a Pokémon Serebii.net, ha commentato la questione, confermando il tutto. Inoltre, ha ironicamente affermato: "ILCA e Unity. Che coppia". Merrick fa riferimento al motore grafico Unity e allo studio di sviluppo ILCA, creato da The Pokémon Company per gestire lo sviluppo di contenuti slegati al franchise principale. ILCA si è occupato ad oggi di Pokémon HOME (che sta avendo problemi con Pokémon Champions) e i remake di Pokémon Diamante e Perla, del 2021.
Non ci resta che attendere un aggiornamento per Pokémon Champions.