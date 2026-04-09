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I fan di Pokémon Champions hanno scoperto che si può aumentare la risoluzione in un modo strano

La risoluzione di Pokémon Champions in modalità TV ha un bug che le impedisce di raggiungere il 4K, a meno che si faccia un piccolo passaggio manuale con il collegamento della console.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/04/2026
2 allenatori in Pokémon Champions
Pokémon Champions
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Pokémon Champions è stato pubblicato e pare abbia vari problemi, compreso un bug che impedisce di ottenere la risoluzione massima (4K) in modalità TV su Nintendo Switch 2.

I fan però hanno scoperto che c'è un modo per risolvere il problema temporaneamente, scollegando e ricollegando la console al Dock.

Come aumentare la risoluzione di Pokémon Champions

Di norma, Pokémon Champions in modalità TV su Nintendo Switch 2 dovrebbe raggiungere il 4K e 30 FPS, ma per qualche motivo, anche se la console è connessa alla base, il videogioco rimane bloccato a 1080p.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Se si scollega e si ricollega la console al dock, però, Pokémon Champions capisce che è in modalità TV e quindi aumenta la risoluzione in 4K. Secondo le segnalazioni, però, è necessario rifare questo procedimento a ogni singolo avvio del videogioco. Non è nulla di complesso o troppo faticoso, ma ovviamente non è piacevole che il gioco non funzioni come previsto.

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Joe Merrick, che si occupa del fan site dedicato a Pokémon Serebii.net, ha commentato la questione, confermando il tutto. Inoltre, ha ironicamente affermato: "ILCA e Unity. Che coppia". Merrick fa riferimento al motore grafico Unity e allo studio di sviluppo ILCA, creato da The Pokémon Company per gestire lo sviluppo di contenuti slegati al franchise principale. ILCA si è occupato ad oggi di Pokémon HOME (che sta avendo problemi con Pokémon Champions) e i remake di Pokémon Diamante e Perla, del 2021.

Non ci resta che attendere un aggiornamento per Pokémon Champions.

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