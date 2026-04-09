Pokémon Pokopia è stato aggiornato: vediamo tutti i miglioramenti

Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Pokémon Pokopia, l'amato gioco life-sim creativo per Nintendo Switch 2. Ora, l'opera ha raggiunto la versione 1.0.3.
Come sempre, l'update dovrebbe venir scaricato in automatico, ma nel caso non sia così potete andare nelle impostazioni del gioco dal menù principale della console per verificare tramite internet la disponibilità di patch.
Le correzioni per Pokémon Pokopia
Prima di tutto, viene indicato che è stato risolto il problema che faceva sì che i Pokémon il cui habitat è sparito non potessero più essere trovati, persino usando la funzione di ricerca del Pokédex.
Inoltre, sono stati risolti questi problemi:
- Quando ci si reca su una Dream Island in determinate circostanze, si arriva a Palette Town e non è più possibile tornare alla città originale.
- Durante gli spostamenti tra le città o quando cambia la data di gioco, lo schermo rimane nero, rendendo difficile proseguire.
- Eseguendo determinate azioni, diventa impossibile ricollocare gli habitat dei Pokémon.
- Se i lavori di costruzione vengono eseguiti in un certo modo, i progetti edilizi non vengono completati finché non cambia la data di gioco.
- Presso Bleak Beach, l'esecuzione di alcune azioni impedisce di progredire nella richiesta "Potenzia la stazione di ricarica!".
- Nei Sparkling Skyland, compiendo determinate azioni, i Pokémon ai quali è stato chiesto aiuto per la costruzione vengono rimossi, rendendo difficile completare la richiesta "Ricostruisci l'enorme edificio".
- Sulle Cloud Island, l'esecuzione di certe azioni causa la scomparsa dei Pokémon stagionali dalla città e dalla Cloud Island stessa.
- Durante la creazione di una nuova Cloud Islands, si verifica un errore e l'isola non viene generata.
Infine, gli autori affermano che il problema legato al controller - che vibra non stop quando si eseguono certe azioni - è stato parzialmente risolto: supponiamo che in futuro arriveranno altre correzioni dedicate.
Ricordiamo infine il primo codice per il Dono Segreto di Pokémon Pokopia.